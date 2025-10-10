Acum, depinde de Lecornu să prezinte luni controversatul proiect de buget pe care l-a pregătit și să formeze un guvern care să dureze mai mult de câteva ore.

Mai devreme în cursul zilei, președintele invitase liderii principalelor partide politice din Franța – cu excepția partidului de stânga La France Insoumise (LFI) și a partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN) – la o întâlnire menită să fie „un moment de responsabilitate colectivă”. Într-o alocuțiune televizată de joi, Lecornu a subliniat că obiectivul propunerii de buget care va fi prezentată luni este menținerea deficitului de stat între 4,7% și 5% în 2026, comparativ cu 5,4% în acest an.

Acesta este un efort mai mic decât cel recomandat la mijlocul verii de către prim-ministrul de atunci, François Bayrou, și unul care ar putea fi contestat de amendamentele pe care partidele de opoziție le vor propune cu siguranță în parlamentul francez.

Premierul francez Sébastien Lecornu a acceptat să rămână în funcție, dar cu condiții stricte, potrivit Le Figaro. Acesta a explicat unui confident că a trebuit să accepte «din simțul datoriei», deși miercuri declarase că «misiunea» sa era «încheiată».

Lecornu a cerut ca viitorul său guvern să nu includă potențiali candidați la președinție, fără excepție. Această condiție se aplică atât lui Bruno Retailleau, președintele LR care a blocat primul său guvern duminica trecută, cât și lui Gérald Darmanin, al cărui martor de căsătorie este.

Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ
Legea care pune coaliția pe jar: Parlament cu 300 de aleși. Pe noua formulă, doar o minoritate ar mai intra în forul legislativ

Premierul consideră această măsură necesară pentru a-și atinge obiectivul final: votarea bugetului. În acest moment, nu își stabilește niciun alt orizont. Este, într-un fel, o misiune de trei luni, conform sursei citate.

În plus, Lecornu a solicitat președintelui Emmanuel Macron să accepte redeschiderea în Parlament a tuturor subiectelor discutate cu opoziția. Acest lucru include și controversata reformă a pensiilor.

Reacțiile politicienilor n-au întârziat prea mult. „Președintele vrea ca țara să se prăbușească”, a declarat purtătorul de cuvânt al Adunării Naționale, citat de Le Figaro.

„Moțiunea de cenzură este esențială, iar dizolvarea este mai inevitabilă ca niciodată”, declară Marine Le Pen.

„Manevra este acum transparentă: abandonarea articolului 49.3 a avut doar scopul de a permite adoptarea bugetului prin decret”, a scris Marine Le Pen, președinta grupului RN din Adunarea Națională, pe X.

„Este clar că președintele vrea ca țara să se prăbușească”, a scris purtătoarea de cuvânt a Adunării Naționale, Laure Lavalette, pe X, reacționând la noua numire a lui Sébastien Lecornu.

Renumirea lui Lecornu este „o altă palmă dată francezilor”, denunță Bompard (LFI). De altfel, Éric Coquerel (LFI) a și anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură chiar luni.

Élisabeth Borne i-a transmis „felicitări” lui Sébastien Lecornu.

„Îi transmit felicitările mele lui Sébastien Lecornu pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru. Îmi reiterez urările de succes în abordarea principalelor provocări cu care se confruntă țara”, a scris fostul premier Élisabeth Borne pe X. „Acum, mai mult ca niciodată, este momentul să acceptăm compromisuri pentru a răspunde așteptărilor concetățenilor noștri și a duce țara mai departe.”

Partidul Socialist nu are „absolut nicio înțelegere” cu Lecornu și nici „nicio asigurare sau garanție”

Partidul Socialist nu are „absolut nicio înțelegere” cu Sébastien Lecornu și nu are „nicio asigurare sau garanție” cu privire la cererile sale, a declarat secretarul general al partidului, Pierre Jouvet, pentru AFP vineri seară, negând o știre de presă.

Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”
Greșeala de strategie care a făcut IT-ul românesc vulnerabil în fața crizei.  Florentin Iancu, lider de sindicat: „Este cel mai greu an din ultimul deceniu”

Deși Sébastien Lecornu tocmai a fost numit din nou în funcția de premier Emmanuel Macron, Partidul Socialist susține că raportul care sugerează o „înțelegere” cu prim-ministrul pentru a evita moțiunea de cenzură este o „farsă totală”. „Nu există absolut nicio înțelegere cu Partidul Socialist. Nu avem nicio asigurare sau garanție”, a explicat Pierre Jouvet.

Jordan Bardella, a anunțat că Adunarea Națională (RN) „vom opri, desigur, imediat această echipă fără niciun viitor”. El a denunțat mișcarea lui Macron ca fiind o „glumă proastă, o rușine democratică și o umilință pentru poporul francez”.

„Încăpățânarea președintelui este inacceptabilă”, a scris și Partisul comunist francez. „Va fi un vot de neîncredere: înapoi la urne!”.
