Junta din Mali se află într-o situaţie de o incertitudine fără precedent de la lovitura de stat în urma căreia a preluat puterea în 2020. Ministrul Apărării Sadio Camara a fost ucis, iar generalul Assimi Goita, şeful juntei, nu a mai fost văzut în public şi nu a mai luat cuvântul de la reluarea conflictului armat.

Jihadiștii și rebelii tuaregi au lansat atacuri coordonate împotriva juntei sprijinite de Moscova

Situația a devenit instabilă în Mali, în urma unor atacuri coordonate, fără precedent, lansate sâmbătă de către jihadiştii din cadrul Grupului Susţinerii Islamului şi a Musulmanilor (JNIM, aliat rețelei teroriste Al-Qaida) şi separatiștii tuaregi din Frontul pentru Eliberarea Azawad (FLA) împotriva unor poziţii strategice ale juntei din întreaga ţară.

Această ţară vastă din Africa de Vest este pradă, începând din 2012, unor conflicte şi violenţe jihadiste.

Într-o altă lovitură de amploare aplicată juntei, rebelii tuaregi, care cer independența regiunii Azawad, în nordul Mali, revendică un control „total” asupra oraşului-cheie Kidal.

Rușii s-au retras din Kidal precum în Siria, înainte de căderea lui Bashar al-Assad

Rebelii tuaregi au anunţat de asemenea că au ajuns la un „acord” care le permite mercenarilor ruşi din cadrul Africa Corps – o organizaţie paramilitară rusă controlată de regimul de la Moscova – să plece din Kidal.

Acest oraș din nordul Mali s-a aflat sub controlul unor grupări rebele timp de zeci de ani, înainte să revină sub tutela statului, în noiembrie 2023, în urma unei ofensive a armatei maliene susţinută de compania militară privată Wagner, devenită între timp Africa Corps. Potrivit unui ales local, ruşii, care au fugit din Kidal precum au făcut-o din Alep înainte de căderea dictatorului sirian Bashar al-Assad în decembrie 2024, urmează să părăsească Mali prin Libia.

Un calm precar domnea luni în Bamako

După două zile de lupte intense între armată şi grupări înarmate, calmul a revenit luni dimineaţa la Kati, un oraş-garnizoană situat la aproximativ 15 kilometri de Bamako, capitala Mali, constată jurnaliștii AFP.

Un calm precar domnea de asemenea la Bamako, capitala țării. Pieţele, şcolile şi birourile erau redeschise, în timp ce oamenii păreau să-şi vadă de treburile obişnuite.

Barajele ridicate de armată pe principalele drumuri de acces în taberele militare din Bamako şi Kidal, dar şi pe cele către aeroport, au fost ridicate. Însă militarii, puternic înarmaţi, sunt vizibili în continuare pe străzi.

Niciun tir nu s-a auzit luni la Kati, afectat de lupte grele duminică. Aici a fost ucis sâmbătă ministrul Apărării Sadio Camara, unul dintre principalii conducători ai juntei, care a fost vizat de „un vehicul-capcană condus de către un kamikaze”. Anunţul oficial al morţii lui Camara, originar din oraş, a aruncat Kati în doliu.

„Este ca şi cum ar ataca oraşul a doua oară. Şocul este uriaş”, a declarat un localnic.

Urmele confruntărilor, vizibile în diferite zone

Epave de maşini calcinate şi urme de gloanţe erau vizibile în mai multe zone din Bamako și din împrejurimi – o mărturie a violenţei confruntărilor armate.

„Toată noaptea am efectuat proceduri de curățare, care ne-au permis să relaxăm punctele de control. Acum contăm pe populație să ne semnaleze persoane suspecte în cartiere”, a declarat pentru AFP un ofiţer aflat în orășelul Senou, situat în apropiere de aeroportul internațional din Bamako.

Această situaţie, cu atacuri coordonate şi prezenţa unor grupări înarmate în mai multe oraşe, este fără precedent de la evenimentele din martie 2012. La acea vreme, rebeli tuaregii au preluat controlul asupra oraşelor Kidal, Gao și Tombouctou.

Junta, într-o poziție fragilă?

Singurul bilanţ anunţat de juntă datează de sâmbătă seara, când autorităţile au anunţat 16 răniţi, atât civili, cât şi militari, precum şi „pagube materiale limitate”. Având în vedere violenţa confruntărilor armate, bilanţul real ar putea să fie mult mai grav, inclusiv în rândul civililor.

În timp ce observatori se întreabă tot mai mult despre capacitatea militară şi politică a juntei de a ține țara sub control, mai multe publicaţii locale îşi afişau luni susţinerea faţă de militari.

Mali se confruntă începând din 2012 cu o criză profundă de securitate, alimentată atât de violenţe ale unor grupări jihadiste afiliate fie Al-Qaida, fie Statului Islamic (SI), cât şi de grupări criminale comunitare şi organizații separatiste.

