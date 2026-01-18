Pe 17 ianuarie 2026, Trump a anunțat pe rețeaua sa socială intenția de a impune tarife de 10% asupra a opt state europene începând cu 1 februarie, urmând ca acestea să crească la 25% de la 1 iunie.

Printre țările vizate se numără Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Acești pași vizează statele care s-au opus public planurilor sale de a achiziționa Groenlanda.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a subliniat, la rândul său: „Nu vom permite să fim șantajați. Doar Danemarca și Groenlanda decid asupra problemelor care le privesc. Voi apăra întotdeauna țara mea și vecinii noștri aliați.”

Liderii europeni, aflați în Paraguay pentru semnarea unui acord comercial cu alianța Mercosur din America de Sud, au fost surprinși de anunțul lui Trump. Într-un comunicat comun, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au atras atenția că «tarifele ar submina relațiile transatlantice și ar risca o spirală descendentă periculoasă”.

Macron a reiterat angajamentul Franței față de suveranitatea națiunilor: „Franța este angajată în apărarea suveranității și independenței națiunilor, în Europa și în alte părți. Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența, fie în Ucraina, Groenlanda sau oriunde altundeva.”

Dinamica diplomatică complicată a fost abordată și de Danemarca. Ministrul de externe Lars Løkke Rasmussen a declarat că a avut discuții «constructive» cu senatorul american Marco Rubio despre securitatea în Arctica și a subliniat cooperarea cu aliații NATO.

Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, cel mai mare bloc de vot din Parlamentul European, a indicat că ratificarea acordului comercial dintre UE și SUA, convenit în august 2025, ar putea fi suspendată. „Nu ne putem continua activitatea obișnuită având în vedere amenințarea unor tarife suplimentare de 10% de la 1 februarie”, a declarat Weber pentru The Guardian.

De asemenea, vicepreședinta Comisiei pentru Comerț, Kathleen Van Brempt, din partea blocului Socialiștilor și Democraților, a declarat că „nu poate exista un acord comercial în circumstanțele actuale”.

Mikkel Runge Olesen, cercetător principal la Institutul Danez pentru Studii Internaționale, a explicat pentru Sky News că tarifele propuse ar putea fi doar o „tactică de negociere” ca răspuns la desfășurarea de trupe europene în Groenlanda. „Este puțin probabil să vedem trupe americane pe teren în Groenlanda; este o tactică de presiune negociatorie,” a spus el.

