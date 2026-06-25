Potrivit Engie, sistemul de stocare instalat în cadrul parcului eolian operațional de 50 MW va avea o putere de 5 MW și o capacitate de 10 MWh.

„Acesta va fi pus în funcțiune până la finalul anului și va contribui la integrarea mai eficientă a energiei regenerabile în rețea și la creșterea flexibilității sistemului energetic”, se arată în mesajul transmis de companie.

Investiția de la Galați este parte a strategiei de extindere a capacităților de stocare, un obiectiv pe care Engie îl urmărește și prin proiectul de 80 MW/160 MWh, aflat în dezvoltare la Șelimbăr, județul Sibiu.

Aceste inițiative subliniază angajamentul grupului francez de a atinge 1.000 MW în energie regenerabilă până în 2030, un obiectiv ambițios menit să sprijine tranziția energetică a României.

Engie România deține, în prezent, trei parcuri eoliene cu o capacitate totală de 178 MW și șase parcuri fotovoltaice care însumează 70 MWp.

În decembrie 2025, compania a încheiat un acord pentru achiziția unui parc eolian de 253,1 MW de la Greenvolt Power, parte a grupului Greenvolt. Prin această tranzacție, capacitatea instalată din surse regenerabile a Engie în România s-a dublat, ajungând la 500 MW.

„Această achiziție ne consolidează poziția pe piața de energie regenerabilă din România”, a transmis compania, care se află într-un proces de expansiune continuă.

Un alt pas semnificativ a fost securizarea unui contract pentru diferență (CfD), menit să sprijine finanțarea a două noi proiecte de 224 MW – unul eolian și unul solar.

Grupul Engie Romania, prezent pe piața locală prin distribuție și furnizare de gaze naturale, producție de energie verde și soluții tehnice, deservește peste 2,3 milioane de clienți și operează o rețea de distribuție de 24.000 km.

Cu o capacitate actuală de producție de 248 MW din surse regenerabile, compania își propune să joace un rol major în decarbonizarea economiei românești.

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