Avionul Douglas DC-4, cu 64 de pasageri și cinci membri ai echipajului la bord, s-a prăbușit în ocean pe 11 aprilie 1952, la scurt timp după decolarea spre New York. Tragedia a dus la moartea a 52 de persoane și a determinat adoptarea unor măsuri de siguranță obligatorii pe toate zborurile, precum instructajele pentru pasageri înainte de decolare.

Misterul epavei, elucidat după decenii

Locația exactă a epavei a rămas un mister până în 2 iunie 2026, când echipa de căutare, în colaborare cu compania Deep Sea Vision, a localizat rămășițele avionului la o adâncime de aproximativ 600 de metri. Identificarea epavei a fost confirmată prin imagini subacvatice, care arată clar emblema iconică Pan Am și numele „Clipper Endeavor” inscripționat pe fuselaj.

„Suntem cu toții uimiți și încântați de această descoperire, dar și copleșiți de respect când ne amintim ce s-a întâmplat în acel loc cu atât de mult timp în urmă”, a declarat Russ Matthews, președintele Fundației Air/Sea Heritage.

O tragedie care a schimbat regulile aviației

În urma accidentului, anchetatorii au concluzionat că prăbușirea a fost cauzată de pierderea ambelor motoare de pe partea dreaptă la scurt timp după decolare. Deși toți pasagerii au supraviețuit impactului inițial, lipsa instruirii de siguranță, bariera lingvistică și absența unei proceduri de evacuare coordonate au contribuit la scufundarea rapidă a aeronavei în mai puțin de trei minute. Doar 17 persoane au fost salvate de echipele de intervenție ale Pazei de Coastă și Forțelor Aeriene ale SUA.

Un raport din 1952 al Consiliului Aeronautic Civil, precursor al Administrației Federale a Aviației din SUA, a propus o serie de reforme pentru creșterea siguranței zborurilor deasupra apei. Printre măsurile implementate ulterior s-au numărat introducerea instructajelor premergătoare zborului privind utilizarea vestelor de salvare, a plutelor și a ieșirilor de urgență.

Epava va rămâne pe fundul oceanului, în memoria victimelor

Din cele 69 de persoane aflate la bord, doar doi supraviețuitori sunt în viață astăzi: o femeie de 102 ani, care, la momentul accidentului, era asistentă medicală în vârstă de 20 de ani și a contribuit la evacuarea pasagerilor, și un bărbat care, fiind sugar la momentul prăbușirii, a fost găsit plutind pe apă și resuscitat. Potrivit lui Josh Gates, gazda emisiunii „Expedition Unknown”, cei doi au fost profund emoționați când au aflat că epava a fost descoperită.

Locația epavei a fost declarată un loc sacru, iar Fundația Air/Sea Heritage colaborează cu autoritățile din Puerto Rico pentru protejarea zonei și posibila ridicare a unui monument comemorativ în memoria victimelor. „Nu există planuri de recuperare a epavei sau de a o deranja în vreun fel, deoarece acest loc reprezintă un cimitir pentru cei care și-au pierdut viața în accident”, a declarat un purtător de cuvânt al emisiunii „Expedition Unknown”.

Discovery Channel va dedica un episod special descoperirii epavei în cadrul emisiunii „Expedition Unknown”. „De fiecare dată când urcați astăzi la bordul unui avion, sunteți mai în siguranță datorită a ceea ce s-a întâmplat cu Clipper Endeavor și pasagerii săi acum trei sferturi de secol”, a subliniat Josh Gates.