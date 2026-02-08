Prințul Andrew, îngenuncheat deasupra unei femei, într-o imagine care apare în documentele Epstein. Foto: Profimedia

Tânăra româncă i-a mulțumit lui Epstein

Epstein a descris-o pe românca, o tânără care avea puțin peste 20 de ani, ca fiind „foarte drăguță” și i-a spus că fusese „perfectă”. El i-a spus româncei că Andrew o considera „frumoasă”, adăugând: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se vede prin ele”.

Și, într-o aparentă referire la evenimentele serii, agresorul sexual i-a scris lui Andrew: „Multă distracție, mai multă mai târziu”, la care prințul de atunci a răspuns cu entuziasm: „Da, te rog!”.

Scriindu-i lui Andrew la ora 18.41, pe 27 septembrie 2010, Epstein i-a spus ducelui de atunci să „mai adauge încă una”, descriind-o pe invitată ca fiind: „Româncă, foarte drăguță”. Andrew a răspuns „nicio problemă”.

Femeia l-a întâlnit pe Epstein acasă la Ghislaine Maxwell, în Belgravia, înainte de a fi dusă la Palatul Buckingham.

Ulterior, tânăra i-a mulțumit lui Epstein, spunând că a fost o „experiență unică în viață”.

El i-a răspuns amintindu-i că aproape a refuzat invitația pentru că nu-i plăceau blugii pe care îi purta, înainte de a adăuga: „Erai perfectă și Andrew se gândea la frumusețe. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se vede prin ele”.

Femeia, a cărei identitate nu e dezvăluită, nu a răspuns când a fost întrebată dacă a fost victima lui Epstein. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze, iar Andrew nu a răspuns.

Revelația vine după ce Poliția a declarat că va analiza o acuzație conform căreia Epstein a trimis o femeie în Marea Britanie pentru a întreține relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, fosta sa casă cu 30 de camere din Windsor.

Epstein i-ar fi făcut rost româncei de un loc de muncă în Londra

Este prima dată când o victimă a lui Epstein susține că o întâlnire sexuală a avut loc într-o reședință regală.

Ministerul Statului a descoperit că românca l-a cunoscut pe Andrew în 2010 și a intrat în atenția lui Epstein când era studentă la București, în 2008 – același an în care finanțatorul a fost închis pentru racolare de minori în scopuri de prostituție.

E-mailurile arată că l-a vizitat ​​pe Epstein în Florida și Paris și că pedofilul pare să-i fi plătit chiria și facturile stomatologice.

În mai 2010, la scurt timp după ce s-a mutat în Marea Britanie, Epstein a ajutat-o ​​să obțină un loc de muncă prin intermediul afaceristului britanic multimilionar Lyndon Lea.

Epstein i-a spus lui Lea că este o „bună prietenă, fost model din România, absolventa unei facultăți economice, nerăbdătoare să înceapă să lucrez într-un loc de muncă adevărat… Sunt sigur că va excela”.

Lea, care făcea parte din conducerea unei organizații caritabile antitrafic, i-a spus ulterior lui Epstein că a aranjat un stagiu plătit la Londra. Nu a răspuns nici el la o solicitare de a comenta.

Epstein oferea adesea cadouri și asistență în carieră tinerelor femei, înainte de a abuza de ele.

Într-un mesaj adresat femeii din România, el i-a cerut să-i scrie imediat despre cât de dor îi este de el.

Nu este încă foarte clar dacă tânăra româncă a fost una dintre numeroasele victime ale abuzurilor sexuale ale lui Epstein, dar cea mai recentă dezvăluire din Dosarele Epstein a alimentat apelurile către Poliția Metropolitană de a lansa o anchetă penală asupra lui Andrew.

Poliția investighează acum dacă securitatea palatului a fost compromisă

Informația mai ridică și noi întrebări despre ceea ce știau britanicii despre interacțiunile prințului cu Epstein și rețeaua sa de tinere din reședințele regale.

Autorul regal Andrew Lownie a declarat: „Avem o mulțime de povești acum despre femei duse la Andrew și cred că există motive întemeiate pentru ca Met să redeschidă cazul”.

„Palatul are o condică strictă în care se notează vizitatorii și trebuie să lanseze propria anchetă privind securitatea palatelor regale și dacă legea a fost încălcată. Ar trebui să transmită aceste informații forțelor de ordine”.

Scandalul Epstein afectează major politica din Marea Britanie

Repercusiunile Dosarelor Epstein au continuat să-i afecteze atât pe Andrew, cât și Guvernul din Marea Britanie, legăturile fostului ministru și ambasador Peter Mandelson cu pedofilul fiind supuse unei analize intense.

Fostul prim-ministru Gordon Brown a declarat că e-mailurile lui Mandelson, care aparent divulgau informații despre planuri guvernamentale confidențiale către Epstein, ar putea constitui o „crimă” și au fost „o trădare a tot ceea ce reprezentăm ca țară”.

Deputații laburiști au spus că Sir Keir Starmer ar trebui să se retragă în favoarea unui prim-ministru interimar până la o competiție pentru conducere în vară.

Șeful de cabinet al lui Sir Keir, Morgan McSweeney – pe care unii îl învinovățesc pentru că l-a „forțat” pe prim-ministru să-l numească pe Mandelson ambasador – este pe punctul de a demisiona, în timp ce secretarul de cabinet Sir Chris Wormald ar putea, de asemenea, să demisioneze.

Există afirmații conform cărora MI6 a fost informat că Mandelson ar putea fi un risc pentru securitatea Regatului Unit din cauza legăturilor sale cu serviciile secrete rusești.

Mandelson a încercat în secret să-l ajute pe Epstein să închidă o anchetă a Ministerului de Stat privind prietenia pedofilului cu Andrew.

Andrew i-a promis „multă intimitate” infractorului sexual condamnat, la puțin peste un an după ce a fost eliberat după o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru racolarea unei minore.

