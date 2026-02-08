Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Prințul Andrew, îngenuncheat deasupra unei femei, într-o imagine care apare în documentele Epstein. Foto: Profimedia

Tânăra româncă i-a mulțumit lui Epstein

Epstein a descris-o pe românca, o tânără care avea puțin peste 20 de ani, ca fiind „foarte drăguță” și i-a spus că fusese „perfectă”. El i-a spus româncei că Andrew o considera „frumoasă”, adăugând: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se vede prin ele”.

Și, într-o aparentă referire la evenimentele serii, agresorul sexual i-a scris lui Andrew: „Multă distracție, mai multă mai târziu”, la care prințul de atunci a răspuns cu entuziasm: „Da, te rog!”.

Scriindu-i lui Andrew la ora 18.41, pe 27 septembrie 2010, Epstein i-a spus ducelui de atunci să „mai adauge încă una”, descriind-o pe invitată ca fiind: „Româncă, foarte drăguță”. Andrew a răspuns „nicio problemă”.

Femeia l-a întâlnit pe Epstein acasă la Ghislaine Maxwell, în Belgravia, înainte de a fi dusă la Palatul Buckingham.

Ulterior, tânăra i-a mulțumit lui Epstein, spunând că a fost o „experiență unică în viață”.

El i-a răspuns amintindu-i că aproape a refuzat invitația pentru că nu-i plăceau blugii pe care îi purta, înainte de a adăuga: „Erai perfectă și Andrew se gândea la frumusețe. Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, se vede prin ele”.

Femeia, a cărei identitate nu e dezvăluită, nu a răspuns când a fost întrebată dacă a fost victima lui Epstein. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze, iar Andrew nu a răspuns.

Revelația vine după ce Poliția a declarat că va analiza o acuzație conform căreia Epstein a trimis o femeie în Marea Britanie pentru a întreține relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, fosta sa casă cu 30 de camere din Windsor.

Epstein i-ar fi făcut rost româncei de un loc de muncă în Londra

Este prima dată când o victimă a lui Epstein susține că o întâlnire sexuală a avut loc într-o reședință regală.

Ministerul Statului a descoperit că românca l-a cunoscut pe Andrew în 2010 și a intrat în atenția lui Epstein când era studentă la București, în 2008 – același an în care finanțatorul a fost închis pentru racolare de minori în scopuri de prostituție.

E-mailurile arată că l-a vizitat ​​pe Epstein în Florida și Paris și că pedofilul pare să-i fi plătit chiria și facturile stomatologice.

În mai 2010, la scurt timp după ce s-a mutat în Marea Britanie, Epstein a ajutat-o ​​să obțină un loc de muncă prin intermediul afaceristului britanic multimilionar Lyndon Lea.

Epstein i-a spus lui Lea că este o „bună prietenă, fost model din România, absolventa unei facultăți economice, nerăbdătoare să înceapă să lucrez într-un loc de muncă adevărat… Sunt sigur că va excela”.

Lea, care făcea parte din conducerea unei organizații caritabile antitrafic, i-a spus ulterior lui Epstein că a aranjat un stagiu plătit la Londra. Nu a răspuns nici el la o solicitare de a comenta.

Epstein oferea adesea cadouri și asistență în carieră tinerelor femei, înainte de a abuza de ele.

Într-un mesaj adresat femeii din România, el i-a cerut să-i scrie imediat despre cât de dor îi este de el.

Nu este încă foarte clar dacă tânăra româncă a fost una dintre numeroasele victime ale abuzurilor sexuale ale lui Epstein, dar cea mai recentă dezvăluire din Dosarele Epstein a alimentat apelurile către Poliția Metropolitană de a lansa o anchetă penală asupra lui Andrew.

Poliția investighează acum dacă securitatea palatului a fost compromisă

Informația mai ridică și noi întrebări despre ceea ce știau britanicii despre interacțiunile prințului cu Epstein și rețeaua sa de tinere din reședințele regale.

Autorul regal Andrew Lownie a declarat: „Avem o mulțime de povești acum despre femei duse la Andrew și cred că există motive întemeiate pentru ca Met să redeschidă cazul”.

„Palatul are o condică strictă în care se notează vizitatorii și trebuie să lanseze propria anchetă privind securitatea palatelor regale și dacă legea a fost încălcată. Ar trebui să transmită aceste informații forțelor de ordine”.

Scandalul Epstein afectează major politica din Marea Britanie

Repercusiunile Dosarelor Epstein au continuat să-i afecteze atât pe Andrew, cât și Guvernul din Marea Britanie, legăturile fostului ministru și ambasador Peter Mandelson cu pedofilul fiind supuse unei analize intense.

Fostul prim-ministru Gordon Brown a declarat că e-mailurile lui Mandelson, care aparent divulgau informații despre planuri guvernamentale confidențiale către Epstein, ar putea constitui o „crimă” și au fost „o trădare a tot ceea ce reprezentăm ca țară”.

Deputații laburiști au spus că Sir Keir Starmer ar trebui să se retragă în favoarea unui prim-ministru interimar până la o competiție pentru conducere în vară.

Șeful de cabinet al lui Sir Keir, Morgan McSweeney – pe care unii îl învinovățesc pentru că l-a „forțat” pe prim-ministru să-l numească pe Mandelson ambasador – este pe punctul de a demisiona, în timp ce secretarul de cabinet Sir Chris Wormald ar putea, de asemenea, să demisioneze.

Există afirmații conform cărora MI6 a fost informat că Mandelson ar putea fi un risc pentru securitatea Regatului Unit din cauza legăturilor sale cu serviciile secrete rusești.

Mandelson a încercat în secret să-l ajute pe Epstein să închidă o anchetă a Ministerului de Stat privind prietenia pedofilului cu Andrew.

Andrew i-a promis „multă intimitate” infractorului sexual condamnat, la puțin peste un an după ce a fost eliberat după o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru racolarea unei minore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
Elle.ro
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Centura Comarnic nu va fi deschisă în vara lui 2026, noul termen este decembrie 2027 | VIDEO
Știri România 08:57
Centura Comarnic nu va fi deschisă în vara lui 2026, noul termen este decembrie 2027 | VIDEO
Ce sume se pot încasa din pensia de urmaș și cine nu primește banii
Știri România 08:51
Ce sume se pot încasa din pensia de urmaș și cine nu primește banii
Parteneri
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul.ro
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
Elle.ro
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Ce note a luat Carmen Brumă în sesiunea de examene. Vedeta este anul 2 la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară. „Nici nu știu cum să vă spun”
Stiri Mondene 09:52
Ce note a luat Carmen Brumă în sesiunea de examene. Vedeta este anul 2 la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară. „Nici nu știu cum să vă spun”
Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor România 2026. Motivul pentru care polițistul nu și-a putut stăpâni emoțiile
Stiri Mondene 09:31
Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor România 2026. Motivul pentru care polițistul nu și-a putut stăpâni emoțiile
Parteneri
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
TVMania.ro
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
ObservatorNews.ro
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
GSP.ro
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Redactia.ro
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de mită pentru plasarea unui nou șef RAR
Politică 07 feb.
Fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de mită pentru plasarea unui nou șef RAR
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru că „n-au crescut cu bâta!” Exclusiv
Fanatik.ro
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru că „n-au crescut cu bâta!” Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om