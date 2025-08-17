Traiectoria uraganului Erin

Inițial clasificat ca uragan catastrofal de categoria 5, Erin a fost ulterior retrogradat la categoria 4. Serviciile meteorologice din Franța și Olanda au ridicat avertizările de furtună tropicală pentru St. Martin, St. Barthelemy și Sint Maarten.

Erin se deplasează spre vest-nord-vest cu o viteză de aproximativ 220 km/h. Se așteaptă o încetinire duminică și o schimbare de direcție spre nord luni și marți. Conform NHC, uraganul va trece la est de insulele Turks și Caicos și sud-estul Bahamas duminică noapte și luni.

Impactul asupra zonelor costiere

Valurile generate de Erin vor afecta părți din Insulele Leeward de Nord, Insulele Virgine, Puerto Rico, Hispaniola și Insulele Turks și Caicos în următoarele zile. Aceste valuri se vor extinde către Bahamas, Bermuda, coasta de est a Statelor Unite și Canada Atlantică în prima parte a săptămânii.

NHC avertizează că condițiile oceanice dificile pot provoca valuri și curenți periculoși pentru viață. Bahamas a emis o avertizare de furtună tropicală pentru insulele britanice din sud-est.

Erin a ridicat îngrijorări și cu privire la riscurile de incendii de vegetație. Andrew Siffert, meteorolog senior la BMS Group, a explicat că aceste condiții ar putea apărea dacă Erin se transformă într-o furtună puternică în larg, alimentată de coliziunea aerului cald cu cel rece, mai degrabă decât de mările tropicale.

Recomandări
Totuși, conform Twelve Securis, manager de titluri de valoare legate de asigurări, se preconizează că Erin va rămâne suficient de departe în larg pentru a evita impacturi semnificative asupra coastei de est a SUA.

