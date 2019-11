De Flavius Toader,

Cu puțin înainte de ora 14.00, un bărbat care agita un cuțit și purta ceea ce părea a fi o vestă cu explozibili a apărut vineri pe London Bridge – Podul Londrei, în centrul capitalei britanice, scrie Sky News.

Panica s-a instalat imediat.

Dar ceea ce a urmat este o poveste de eroism.

Mai multe clipuri video arată cum nu mai puțin de zece oameni se năpustesc peste atacator și îl trântesc la pământ, apoi se luptă cu el pentru a-l dezarma.

Trecătorii privesc buimaci la scenele dramatice care se derulează în fața lor, în vreme ce autobuzele roșii londoneze își continuă cursele pe pod.

La un moment dat, un bărbat cu pantaloni gri și o haină neagră, implicat în luptă, se retrage, ținând în mână un cuțit mare.

When you wrestle a knife from a terrorist but remembered you picked up for the lads tonight. #LondonBridge #LondonBridgeAttack #LondonBridgeIncident #londonshooting pic.twitter.com/rpo8ZO5fgZ