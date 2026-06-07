Potrivit celor patru surse citate de Financial Times, Zelenski i-a cerut lui Abramovici să-i transmită lui Putin că este gata pentru o întâlnire bilaterală cu el pentru a pune capăt agresiunii militare ruse din Ucraina.

Ucraina a dorit să-și demonstreze astfel seriozitatea în privința organizării unor discuții de pace directe cu Rusia, în condițiile în care administrația Trump a făcut un pas în spate în postura sa de mediator între Kiev și Moscova după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, au adăugat sursele.

Doi oficiali ucraineni de rang înalt au declarat că mesajul transmis de Zelenski prin intermediul lui Abramovici este aproape similar scrisorii deschise adresate joi seara lui Putin. Președintele ucrainean i-a propus lui Putin o întâlnire și a cerut „încetarea completă a focului” pentru a permite lansarea negocierilor de pace.

Putin a declarat vineri că s-a întâlnit pe 21 mai cu „unul dintre reprezentanții cercurilor noastre de afaceri” și i-a spus că nu vede niciun rost să se întâlnească cu Zelenski. Tot vineri, Putin a catalogat a catalogat „obraznică” scrisoarea deschisă publicată de site-ul Administrației Prezidențiale de la Kiev.

„Singurul scop al ucrainenilor este să oprească avansul forțelor noastre armate”, a declarat liderul autocrat rus în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, asta deși armata rusă a pierdut teren în ultimele două luni pe câmpul de luptă din Ucraina.

Putin a adăugat că „omul de afaceri” nu a acționat în calitate oficială. Cu toate acestea, nici Ucraina și nici Rusia nu l-au numit pe „omul de afaceri”.

Financial Times amintește că Roman Abramovici a ajutat la primele negocieri desfășurate între Rusia și Ucraina în primele zile de după lansarea invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022. Oligarhul rus a contribuit, de asemenea, la medierea acordului care a asigurat în 2022 exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră.

Deși rolul lui Abramovici a devenit mai puțin vizibil de la intrarea administrației Trump în rolul de mediator, surse apropiate dosarului spun că oligarhul rămâne implicat în schimburi de prizonieri de război și în alte discuții bilaterale cu Ucraina. „Au nevoie de el pentru că este singurul rus pe care îl tolerează. Se înțelege cu toată lumea”, a spus una dintre surse.

O altă sursă, apropiată lui Abramovici, spune că oligarhul rus consideră inițiativa lui Zelenski o „competiție a căpitanilor”. „Nu este deloc ceea ce urmărește Putin. Și nu are un efect prea mare nici asupra lui Trump. Dar Zelenski este complet fixat pe asta”, a adăugat sursa.

O sursă din anturajul lui Zelenski a declarat pentru Financial Times că se îndoiește că „se va întâmpla ceva semnificativ înainte de sfârșitul verii”, referindu-se la inițierea unor negocieri. Potrivit acestei surse, administrația Trump rămâne concentrată pe Iran, în timp ce regimul de la Moscova nu și-a dat încă seama că nu va putea cuceri tot Donbasul în această vară.

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