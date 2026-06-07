Echipa Iranului, fără o parte din stafful tehnic

După trei săptămâni petrecute în cantonament în Antalya, Turcia, pentru pregătiri și obținerea vizelor necesare, echipa Iranului a ajuns în Mexic. În timp ce jucătorii au primit vizele pentru a intra pe teritoriul american, ambasada Iranului în Turcia a anunțat că 15 membri ai staffului administrativ și managerial nu au primit vizele necesare, relatează publicația franceză Le Monde.

„Ați escaladat acum tratamentul deliberat și discriminatoriu împotriva echipei naționale a Iranului la cel mai înalt nivel”, a scris ambasada, sâmbătă, pe platforma X, solicitând FIFA să „tragă SUA la răspundere pentru încălcarea regulilor sale”.

„Putem intra dimineața și trebuie să plecăm în aceeași zi”

Ambasadorul Iranului în Mexic, Abolfazl Pasandideh, a anunțat că echipa a fost informată că, potrivit condițiilor vizelor primite, trebuie să intre și să părăsească teritoriul SUA în aceeași zi cu meciurile.

„Putem intra dimineața și trebuie să plecăm în aceeași zi”, a declarat acesta pentru presă.

Acest lucru contrazice însă afirmațiile purtătorului de cuvânt al echipei, Amir Mahdi Alavi, care a declarat la televiziunea de stat că vizele oferite sunt de tip multi-entry (n.r. intrare multiplă) și că echipa va ajunge la locul meciurilor cu o zi sau două înainte de fiecare partidă.

Federația Iraniană de Fotbal a criticat decizia autorităților americane, considerând-o drept „cea mai gravă formă de ingerință politică în sport”.

Un oficial american a declarat că „vizele necesare pentru ca Iranul să participe la Cupa Mondială, inclusiv pentru sportivi și personalul esențial de suport, au fost eliberate”.

Fără a aborda direct problema celor cărora li s-au refuzat vizele, oficialul a adăugat: „Nu vom permite ca echipa Iranului să abuzeze de acest sistem pentru a introduce teroriști în Statele Unite sub pretexte false”.

În aprilie, Marco Rubio a declarat că orice problemă nu va fi legată de jucătorii iranieni, ci „de alte persoane pe care ei ar dori să le aducă cu ei”, sugerând că unii ar avea legături cu Gărzile Revoluționare.

Calendarul meciurilor

Iranul face parte din Grupa G și își va disputa cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul american. Partidele sunt programate pe 15 iunie împotriva Noii Zeelande și pe 21 iunie împotriva Belgiei, ambele la Los Angeles, iar pe 26 iunie va întâlni Egiptul la Seattle.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 are loc în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung CM din istorie. Iată care sunt noile reguli.

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