Donald Trump salută liderii G7 cu: „Eu sunt șeful!”

Casa Albă a publicat pe platforma X un videoclip cu momentul în care liderul american a sosit în sală. Înainte de a se așeza la masa discuțiilor, Donald Trump s-a adresat direct celorlalți șefi de stat și de guvern prezenți în cameră cu replica memorabilă: „Eu sunt șeful!”.

Momentul a provocat râsete în încăpere, iar o persoană l-a întrebat pe președintele american „Ce face?”, în timp ce acesta a răspuns relaxat „Bine, mulțumesc de întrebare”.

“Im the boss.” 🤣



— @POTUS arrives for a working session at the G7 summit in France pic.twitter.com/BvAamZo0sD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 17, 2026

Imaginile au devenit rapid virale, ilustrând perfect stilul său neconvențional de a face politică externă și de a sparge tiparele diplomației rigide în fața celor mai puternici lideri ai lumii democratice.

Liderii G7 promit să susțină Ucraina și să sancționeze Rusia într-o nouă declarație comună

Liderii celor mai puternice economii democratice din lume, reuniți în cadrul summitului G7, au adoptat o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul neclintit pentru Ucraina și promit intensificarea presiunii economice asupra Rusiei.

Documentul strategic stabilește noi mecanisme de sancționare a Moscovei și măsuri concrete pentru blocarea surselor de finanțare ale Kremlinului.

Prin acest acord istoric, țările membre G7 (Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Canada și Japonia), alături de reprezentanții Uniunii Europene, transmit un semnal de unitate globală în fața agresiunii rusești, într-un moment de maximă tensiune geopolitică.

G7 lovește în veniturile din energie ale Moscovei. S-a convenit extinderea măsurilor restrictive și închiderea breșele legale prin care Moscova reușea până acum să eludeze sancțiunile internaționale.

Monitorizarea flotei „fantomă”: Se vor aplica reguli mult mai stricte pentru transportul maritim, vizând direct navele folosite de Rusia pentru a exporta petrol peste plafonul de preț impus de Occident.

Blocarea tehnologiei cu dublă utilizare: Statele G7 vor penaliza drastic companiile din țări terțe care continuă să furnizeze Rusiei componente electronice și tehnologii ce pot fi folosite în industria de armament.

Sancțiuni pe sectorul bancar: Noi instituții financiare care facilitează tranzacțiile rusești pentru achiziții militare vor fi deconectate de la sistemul financiar occidental.

Pe lângă izolarea economică a Rusiei, declarația comună pune un accent deosebit pe reziliența Ucrainei. Liderii G7 au asigurat Kievul că ajutorul financiar și militar nu va scădea în intensitate, fiind planificate pachete de asistență multianuală.

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