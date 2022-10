Din fața teatrului, actorul Eugen Cristea a făcut declarații despre regretatul Alexandru Arșinel. „Ne așteptam la acest final total nefericit, dar de ieri până astăzi am făcut alături de soția mea un fel de rememorare a relației pe care am avut-o cu maestrul Alexandru Arșinel și am descoperit numai lucruri bune și numai lucruri frumoase”, a declarat Eugen Cristea, conform cancan.ro.

„Nu voi uita niciodată un lucru și anume că pentru mine și probabil pentru mulți dintre noi, maestrul Arșinel a fost dincolo de un actor total dăruit acestui stil revuistic care în general este cam pe nedrept condamnat, pentru că aici, la Teatrul Tănase, s-au petrecut și se petrec în continuare lucruri extraordinare, un «OM» cu majuscule și dincolo de toate un prieten foarte apropiat. Mie cel puțin mi-a fost ca un fel de frate, tată și, de ce nu, un adevărat mentor”, a mai declarat el.

Și a continuat: „Am avut enorm de mult de învățat de la maestrul Arșinel, care mi-a fost mereu alături, mai ales că eu am colaborat și voi colabora în continuare cu Teatrul Tănase, m-a primit întotdeauna cu brațele deschise, dovedind o dată în plus, dacă mai era nevoie, cât de generos este. Și când spun generos, mă gândesc și la nenumărate alte ocazii în care s-a zbătut pentru acest teatru pe care l-a iubit ca pe o a doua casă și, în același timp, s-a zbătut să îl mențină între teatrele fruntașe ale Bucureștiului și de ce nu ale țării.

Un om cu totul deosebit care a ajutat cât i-a stat în putință absolut pe oricine. Și lucruri ca acestea nu se uită. Va fi cu greu uitat, pentru că deja dispariția sa marchează, după părerea mea, un pas către eternitate”.

Ieri, și Valentina Fătu și-a luat adio de la Alexandru Arșinel. A spus că nu o să-l uite pe actor și atmosfera pe care o crea când apărea. „Serile de spectacol în care publicul îi iubea, îl iubea… publicul îl aplaudă și era fericit să fie în față spectatorilor. Serile în care aplauzele răsunau minute întregi când era cu doamna Stela pe scenă”, a declarat Valentina Fătu, actriţă, conform a1.ro.

Vasile Muraru, care e acum director al Teatrului de Revistă Constantin Tănase, a fost și el prezent ieri, la teatru. Și-a luat adio de la colegul și prietenul lui. „E trist. Se încheie o pagină de istorie a teatrului de revista. Stela, Arșinel. Se dă o pagină, suntem mai săraci”, a declarat Vasile Muraru pentru Antena 1.

