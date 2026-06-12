„Nu va renunța la necesitatea unor măsuri de austeritate mai dureroase”, scrie POLITICO

„Membrul Parlamentului European însărcinat cu scoaterea României dintr-o criză politică în spirală nu va renunța la necesitatea unor măsuri de austeritate mai dureroase.

Cu timpul apropiindu-se de un termen limită decisiv pentru câștigarea sprijinului parlamentului, premierul desemnat al României, Eugen Tomac, și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru POLITICO”, se arată în publicația menționată.

Ce spune despre liniștirea piețelor financiare și a agențiilor de rating de credit

Întrebat cum intenționează să liniștească piețele financiare și agențiile de rating de credit în ceea ce privește perspectivele economice ale României, premierul desemnat a afirmat:

„Prin respectarea promisiunilor, vom respecta un calendar pe care toată lumea îl poate verifica. Bugetul pe 2026 se închide cu un deficit de 6,2%, față de 7,6% în 2025. România s-a angajat să atingă un deficit de 5,1% în 2027. Această traiectorie nu este negociabilă. Nu vor exista noi impozite pe muncă sau pe capitalul productiv. În schimb, vom continua reconstrucția cheltuielilor.

În paralel, vom restabili dialogul instituționalizat și permanent cu comunitatea de afaceri, deoarece politicile fiscale neregulate de după 2022 ne-au costat credibilitate și nu le vom repeta. Pentru agenții, trei ancore externe contează: obiectivul final PNRR, facilitatea SAFE și aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”, a spus Tomac pentru POLITICO.

„Conversația sinceră cu PSD este aceeași conversație pe care o voi avea cu orice alt partid”, spune Eugen Tomac

O întrebare adresată a fost și: „Cum veți reuși să mențineți PSD-ul de partea dumneavoastră în timp ce puneți în aplicare reforme fiscale menite să reducă deficitul bugetar?”

„Voi colabora cu fiecare forță parlamentară pro-europeană care acceptă aritmetica bugetară. Conversația sinceră cu PSD este aceeași conversație pe care o voi avea cu orice alt partid: Nu există loc pentru o nouă expansiune fiscală.

Asta nu înseamnă că trebuie să uităm de cetățenii vulnerabili sau de pensionari. Puținele resurse pe care le putem aloca pentru a fi responsabili din punct de vedere fiscal vor merge în această direcție. Persoanele mai puțin înstărite din România au fost afectate de încetinirea economiei, de disciplina fiscală atât de necesară și de pierderea avantajului nostru competitiv, împreună cu prețurile mai mari la energie provenite din șocuri și crize externe suprapuse. Situația lor dificilă nu va fi la sfârșitul listei mele. Vom găsi toate modalitățile posibile de a-i sprijini”, a spus Tomac.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, despre programul de guvernare

Referitor la deosebirile programului de guvernare față de cel al lui Ilie Bolojan în materie de reforme fiscale și economice, Tomac a explicat:

„Pe traiectoria fiscală și pe ancorele europene există o continuitate deplină. Traiectoria de reducere a deficitului este aceeași. Acestea nu sunt prioritățile lui Bolojan sau Tomac. Acestea sunt obiective și priorități naționale pentru România. Piețele și partenerii au nevoie de această continuitate și o vor obține.

Diferența se vede în accentul pus pe el. În primul rând, o poziție pro-sector privat, fără echivoc: statul încetează să mai lupte împotriva antreprenorilor. Vom desfășura o consultare instituțională permanentă cu mediul de afaceri, vom publica un inventar public al fiecărei autorizații necesare pentru orice activitate comercială și le vom elimina pe cele care nu au niciun scop”, a spus Eugen Tomac pentru Politico.

„În al doilea rând, o acțiune mult mai agresivă în ceea ce privește digitalizarea și eliminarea barierelor birocratice pentru cetățeni și antreprenori. În al treilea rând, antreprenoriatul este încadrat explicit ca un instrument de dezvoltare rurală, nu doar ca o poveste urbană. Un sat cu 10 antreprenori este un sat care trăiește; un sat fără niciunul este un sat care moare”, spune Tomac.

Eugen Tomac: „Guvernul meu se va concentra, de asemenea, pe accelerarea proiectelor energetice, de stat sau publice”

De asemenea, premierul desemnat a declarat că Guvernul său se va concentra pe accelerarea proiectelor energetice, fie de stat sau publice.

„Guvernul meu se va concentra, de asemenea, pe accelerarea proiectelor energetice, fie ele de stat sau publice. Mai multă energie înseamnă energie mai ieftină. Și, în cele din urmă, trebuie să ne îmbunătățim piețele de capital. Europa trebuie să își îmbunătățească piețele de capital și mă voi asigura că România își joacă rolul aici”, a transmis Tomac în cadrul interviului.

Pentru a se asigura că România respectă termenul de 31 august pentru reforme cheie și deblocarea fondurilor UE, Tomac a anunțat trei direcții principale de acțiune.

„În primul rând, presiune maximă asupra antreprenorilor și autorităților pentru finalizarea proiectelor până pe 31 august(…). În al doilea rând, nouă etape importante ale reformei trebuie încă adoptate ca legislație primară pentru a se asigura că nu se pierde niciun euro(…). În al treilea rând, voi conduce personal orice negociere ulterioară cu Comisia Europeană”, a explicat premierul desemnat.

Răspunsul lui Eugen Tomac, întrebat despre o posibilă colaborare cu AUR pentru adoptarea unei legislații

Întrebat despre o colaborare cu partidul de extremă dreapta AUR, dacă va fi necesar, pentru adoptarea unei legislații, acesta a răspuns:

„Respect opinia și votul fiecărui cetățean român. Într-o democrație, fiecare este liber să voteze conform convingerilor sale. Cu toate acestea, nu voi accepta niciodată și nici nu voi înțelege partidele politice care acționează împotriva interesului național al României, iar AUR a demonstrat un astfel de comportament în repetate rânduri”, a spus Eugen Tomac, pentru POLITICO.

Eugen Tomac, despre combaterea corupției în politică

Întrebat dacă are vreun plan de combatere a corupției în politică, acesta a transmis că împărtășește opinia lui Nicușor Dan conform căreia corupția reprezintă un risc pentru securitatea națională.

„Corupția slăbește statul și erodează încrederea dintre cetățeni și instituțiile publice. Prin urmare, consolidarea instituțiilor, transparența cheltuielilor publice, digitalizarea serviciilor publice și o responsabilitate clară sunt esențiale”, a răspuns premierul desemnat.

De asemenea, întrebat ce speră să realizeze până la sfârșitul mandatului, acesta a transmis: „O Românie mai puternică, în care propriul popor să aibă din nou încredere”.

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