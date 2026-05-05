Leul a consemnat recorduri negative atât joi, cât și luni.

Efecte în lanț

Deprecierea accelerată aduce cu ea scumpiri în lanț, deoarece se scumpesc importurile din Uniunea Europeană, de unde România importă două treimi din alimente și autoturisme.

De asemenea, deprecierea duce la creșterea costurilor cu chiria sau ratele pentru cei care au credite în euro, plus scumpiri la abonamentele de telefonie, filme sau muzică.

Riscăm un declin și mai mare

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat luni pentru Libertatea că adoptarea moțiunii va duce la căderea leului până la 5,5 unități pentru un euro, din cauză că România nu va mai avea un guvern stabil și există riscul să nu poată face reformele necesare pentru absorbirea celor 10 miliarde de euro rămase prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Păun a mai spus că în lipsa fondurilor europene România riscă să fie retrogradată la categoria junk, nerecomandată investițiilor, de către agențiile de rating financiar, ceea ce mai departe ar duce euro la peste 6 lei, deoarece investitorii străini vor fi forțați să își vândă activele cu expunere pe România.

