Deprecierea leului vine pe fondul tensiunilor politice generate de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Marți după-amiază, PSD și AUR au depus în Parlament o moțiune comună de cenzură, fapt ce a dus la creșterea euro la 5,0937 de lei.

Foto: bnr.ro

Miercuri dimineață, moneda europeană a trecut pragul psihologic de 5,1 lei în tranzacțiile interbancare, iar ulterior a fost cotată oficial la 5,1004 lei. Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,1004 lei, de la 5,0937 de lei, curs înregistrat marți.

Dolarul american a crescut, de asemenea, ajungând la 4,3595 de lei.

Ultima dată când euro a depășit acest prag a fost pe 8 mai 2025, după ce George Simion a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, atingând atunci un maxim istoric de 5,122 de lei.

Bursa de Valori București a înregistrat marți o scădere de 2,7%, dar miercuri indicele principal BET a revenit pe creștere, cu un avans de 1%.

În contextul speculațiilor privind un posibil guvern format din AUR și PSD, președintele Nicușor Dan a declarat marți seară că acest scenariu este „extrem de improbabil, cum a și declarat președintele PSD”.

Liderii social-democrați au subliniat recent că parteneriatul cu AUR este unul strict punctual. Moțiunea este citită în plen astăzi și va fi votată pe 5 mai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE