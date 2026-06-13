Surse citate de Bloomberg spun că această problemă a fost discutată o reuniune a miniștrilor Apărării din cinci țări europene, dezbaterile axându-se asupra obținerii unor capabilități militare comparabile cu cele retrase de SUA.

Chestiunea a devenit urgentă după ce NATO a primit de la administrația Trump o listă cu echipamentele militare americane care urmează să fie retrase din cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Pentagonul a informat NATO în legătură cu retragerea tuturor celor opt avioane de realimentare și transport militar strategic KC-46. De asemenea, a transmis că va retrage 36 din cele 99 de avioane de vânătoare multirol F-16, 18 din cele 54 de bombardiere F-15E și opt din cele 71 de avioane de realimentare KC-135.

În plus, Pentagonul a anunțat că va reduce numărul dronelor și al aeronavelor de recunoaștere navală. Astfel, dronele de recunoaștere cu rază lungă de acțiune vor fi retrase complet, în timp ce numărul dronelor mari de tip MQ-9 Reaper va fi redus la jumătate. Totodată, numărul aeronavelor de patrulare maritimă P-8A Poseidon va fi redus de la 26 la 15. SUA vor mai retrage și alte capacități militare, precum submarine, distrugătoare și crucișătoare.

Retragerea acestor echipamente americane va afecta NATO Force Model, un cadru care stabilește modul în care Alianța organizează, pregătește și comandă forțele naționale pentru apărare colectivă și gestionarea crizelor. Administrația Trump a cerut ca toate aceste forțe să fie înlocuite de aliații europeni și Canada.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, administrația Trump nu a precizat când va începe retragerea echipamentelor, dar se așteaptă ca să aibă loc în curând.

The New York Times notează că acest proces s-ar putea întâmpla mai repede decât se așteaptă aliații și va limita capacitatea NATO de a efectua atacuri la distanță lungă, de a efectua operațiuni de recunoaștere maritimă și de a monitoriza activitățile subacvatice malițioase ale Rusiei.

Administrația Trump le-a cerut în repetate rânduri țărilor europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, subliniază Bloomberg.

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