Sudul Portugaliei ar putea ajunge la 50°C pe 28 iulie

Hărțile publicate de Daily Mirror arată că temperaturile ar putea urca până la 50°C în interiorul sudului Portugaliei, marți, 28 iulie. Dacă valoarea s-ar confirma, ar fi cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în Europa.

Europa ar putea ajunge la 50 de grade Celsius. Ziua din 2026 în care ar putea fi doborâte toate recordurile de căldură
Temperaturi maxime posibile la ora 18:00, pe 28 iulie 2026. Foto: Daily Mirror / WXCHARTS

Regiunile de coastă, preferate de cei mai mulți turiști, ar urma să fie ceva mai răcoroase, însă maximele ar putea ajunge și acolo la aproximativ 45°C. În interiorul țării, mai multe zone ar putea depăși 48°C, potrivit simulării GFS. Recordul de temperatură al Portugaliei este de 47,4°C și a fost stabilit pe 1 august 2003, în localitatea Amareleja, din regiunea Alentejo.

Aproape 49°C în Spania, inclusiv în zona Seviliei

Tot pe 28 iulie, temperaturile ar putea ajunge la 49°C în sud-vestul Spaniei. Printre zonele vizate se află și împrejurimile Seviliei, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Andaluzia. Spania și-ar putea depăși astfel recordul național de temperatură. Cea mai mare valoare înregistrată până acum în țară este de 47,6°C, măsurată pe 14 august 2021 în La Rambla, provincia Córdoba, scrie Daily Mirror.

Hărțile cu abaterile de temperatură pentru finalul lunii iulie arată suprafețe întinse din Portugalia, Spania, Franța și Italia colorate în roșu închis și negru, semn că temperaturile s-ar putea situa cu mult peste valorile normale pentru această perioadă.

Franța ar putea depăși 46°C la sfârșitul lunii iulie

Valul de căldură s-ar putea deplasa apoi spre Franța. Simularea GFS indică pentru 31 iulie temperaturi de până la 47°C în sudul și sud-vestul țării, inclusiv în zone aflate în apropierea coastei Atlanticului și a orașului Bordeaux.

Europa ar putea ajunge la 50 de grade Celsius. Ziua din 2026 în care ar putea fi doborâte toate recordurile de căldură
Temperaturi maxime posibile la ora 18:00, pe 31 iulie 2026. Foto: Daily Mirror / WXCHARTS

Recordul absolut al Franței este de 46°C și a fost înregistrat la Vérargues, pe 28 iunie 2019. Dacă proiecțiile se vor confirma, mai multe regiuni franceze ar putea depăși această valoare.

Recordul oficial al Europei este de 48,8°C

Cea mai ridicată temperatură confirmată oficial în Europa este de 48,8°C. Valoarea a fost măsurată pe 11 august 2021, de o stație meteorologică automată din apropierea orașului Siracuza, în Sicilia.

Organizația Meteorologică Mondială a validat recordul în 2024, după verificarea senzorului, a aparaturii și a condițiilor atmosferice din ziua respectivă. Vechiul record european fusese de 48°C și data din 10 iulie 1977, când această temperatură a fost măsurată în Atena și Elefsina, Grecia.

Incendiile au provocat deja evacuări și victime în Spania

Proiecțiile apar în timp ce Spania se luptă cu incendii de vegetație de amploare. În provincia Guadalajara, cel mai mare incendiu produs în țară în 2026 a ars peste 26.000 de hectare și a dus la evacuarea a peste 1.000 de persoane. Cu mai puțin de două săptămâni înainte, un incendiu produs în provincia Almería a ucis 13 oameni. Autoritățile spaniole au anunțat că victimele erau adulți din mai multe țări, printre care șapte cetățeni britanici.

Profesorul Bill McGuire, specialist în riscuri climatice și geofizice la University College London, a avertizat anterior că atingerea pragului de 50°C în Europa nu mai pare imposibilă.

„Nu ar fi o surpriză dacă pragul de 50°C ar fi depășit în această vară sau anul viitor”, a declarat acesta pentru Daily Mirror.

Specialistul a explicat că Europa se încălzește mai repede decât celelalte continente, iar valurile de căldură devin mai lungi, mai intense și mai periculoase. Totuși, valorile exacte pentru 28 și 31 iulie vor putea fi stabilite abia după actualizarea prognozelor și confirmarea lor de către serviciile meteorologice oficiale.

Temperatura Pământului va ajunge la 65 de grade Celsius și vor muri și ultimele plante

Într-unul dintre scenariile analizate de oamenii de știință, temperatura medie de la suprafața planetei ar urma să ajungă la aproximativ 65°C. Peste aproximativ 1,68 miliarde de ani, temperatura medie globală ar putea depăși 50°C. În acel moment, Pământul ar deveni prea fierbinte pentru majoritatea plantelor terestre. Peste aproximativ 1,87 miliarde de ani, media globală ar putea trece de 338 de grade Kelvin, adică aproape 65°C. Aceasta este limita la care, potrivit cercetătorilor, nici cele mai rezistente plante terestre cunoscute nu ar mai putea supraviețui iar oceanele s-ar evapora.

Valorile nu reprezintă, deocamdată, o prognoză confirmată de serviciile meteorologice naționale, ci o proiecție care se poate modifica pe măsură ce data se apropie.

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