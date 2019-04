Restricţii în ghidurile de finanţare de la noi nu se regăsesc în normele europene a spus Corina Crețu, într-o conferinţă de presă, sâmbătă, la Bistriţa.

Declaraţia comisarului european vine după ce acesta a discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, de la care a aflat că există limitări în accesarea fondurilor europene, la 1,5 milioane de euro, în cazul unor investiţii, CJ fiind nevoit să acopere restul sumei din bugetul propriu, potrivit Mediafax.

„Am aflat că s-a introdus o restricţie în ghiduri care nu este europeană, aceea de a se limita investiţiile la milion şi jumătate de euro. În opinia mea este o greşeală pentru că fondurile europene sunt pe şapte ani şi sunt făcute tocmai pentru a lăsa posibilitatea autorităţilor locale să construiască investiţii mari care nu pot fi suportate din bugetul naţional şi aşa se procedează în toate ţările. (…) Nu sunt norme europene! Nu sunt norme europene, de pildă, cele legate de comunele sub 2.000 de locuitori pentru că tuturor primarilor sub 2.000 de locuitori li se resping proiectele de apă şi canalizare spunându-li-se că Uniunea Europeană nu investeşte în comunele de sub 2.000 de locuitori. Din contră, fondurile noastre se duc către cei mai vulnerabili şi cei mai săraci. 80% din fondurile noastre ar trebui să meargă către cei mai săraci şi vulnerabili”, a declarat Corina Creţu.

Comisarul european a adăugat că a propus o simplificare radicală pentru ca fondurile europene să poată fi accesate respectându-se aceleaşi reguli, dar cu o birocraţie mult mai redusă.

„Eu am propus o simplificare radicală pentru că vreau să fac viaţa beneficiarilor mult mai uşoară. Mie îmi vine să plâng când vă tinerii că nu accesează fonduri europene din cauza birocraţiei şi a normelor complexe iar pentru 2021-2027 noile regulamente vor prevedea acelaşi set de reguli pentru cele şapte fonduri europene şi vor fi cu jumătate mai mai restrânse faţă de cele actuale. (…) În celelalte state europene se depun dosare în mod electronic, nu cu camioanele”, a punctat Corina Creţu.

