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Brigitte Pastramă face primele declarații, după ce fostul ei soț, Ilie Năstase, a primit ordin de protecție împotriva Ioanei Năstase. Brigitte spune că actuala soție a fostului soț ar avea un comportament nepotrivit și i-ar fi cheltuit banii fostului tenismen.
După scandalul de lunile trecute, în care Ilie Năstase și Ioana Năstase ar fi ajuns în pragul divorțului, soția fostului sportiv i-ar fi cerut să semneze o convenție matrimonială, promițându-i că se împacă cu el.
„Am plâns, astăzi, când am văzut. Eu nu am cablu, dar am văzut pe Instagram, apoi pe Internet, și m-am șocat. Am spus gata, s-a terminat, nu mai am de ce să nu îmi spun părerea. (...) Acum patru luni de zile i-a spus că se împacă cu el și s-au împăcat ca el să semneze o convenție matrimonială. El nu a vrut să se despartă și nu dorește să se despartă. (...) Consider că Ilie ar trebui să înțeleagă că cel mai important lucru e demnitatea. Nu se cumpără cu bani. El și-a căpătat-o cu greu pe teren”, a declarat Brigitte Pastramă, la Spynews TV Live.
„În momentul de față, Ilie stă în chirie. Și cu asta am spus tot. Faptul că semnezi o convenție matrimonială și te pui la adăpost și tot ceea ce ți-a cumpărat soțul își rămâne ție nu înseamnă că poți să îl lași în pielea goală”, a declarat vedeta.
Brigitte recunoaște că Ilie Năstase nu a fost niciodată agresiv cu ea, cât timp au fost căsătoriți.
„El nu este un om agresiv. Poți să spui despre el că este un tip coleric, care vorbește urât, dar nu este agresiv. Dacă era agresiv ar fi trebuit să știu eu, în primul rând.Nu a fost niciodată agresiv cu mine, doar verbal. (...) Eu eram cea care mă ocupam de Academie, l-am sunat odata. Ea a plecat, a spart tot pe Andrei Mureșanu, nu erau căsătoriți pe vremea aceea, și m-a sunat. (...) Am trimis-o pe Sara cu tot ce am strâns din bază, pentru că nebuna a spart tot prin casă”, a declarat Brigitte Pastramă.