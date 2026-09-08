Brigitte Pastramă face primele declarații, după ce fostul ei soț, Ilie Năstase, a primit ordin de protecție împotriva Ioanei Năstase. Brigitte spune că actuala soție a fostului soț ar avea un comportament nepotrivit și i-ar fi cheltuit banii fostului tenismen.

După scandalul de lunile trecute, în care Ilie Năstase și Ioana Năstase ar fi ajuns în pragul divorțului, soția fostului sportiv i-ar fi cerut să semneze o convenție matrimonială, promițându-i că se împacă cu el.

„Am plâns, astăzi, când am văzut. Eu nu am cablu, dar am văzut pe Instagram, apoi pe Internet, și m-am șocat. Am spus gata, s-a terminat, nu mai am de ce să nu îmi spun părerea. (...) Acum patru luni de zile i-a spus că se împacă cu el și s-au împăcat ca el să semneze o convenție matrimonială. El nu a vrut să se despartă și nu dorește să se despartă. (...) Consider că Ilie ar trebui să înțeleagă că cel mai important lucru e demnitatea. Nu se cumpără cu bani. El și-a căpătat-o cu greu pe teren”, a declarat Brigitte Pastramă, la Spynews TV Live.

„În momentul de față, Ilie stă în chirie. Și cu asta am spus tot. Faptul că semnezi o convenție matrimonială și te pui la adăpost și tot ceea ce ți-a cumpărat soțul își rămâne ție nu înseamnă că poți să îl lași în pielea goală”, a declarat vedeta.

Brigitte recunoaște că Ilie Năstase nu a fost niciodată agresiv cu ea, cât timp au fost căsătoriți.