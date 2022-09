„Este o perioadă grea. Iar dacă vine un ordin de încorporare, nu înseamnă că vei fi trimis pe front. Poate că ar fi corect dacă toată lumea, inclusiv eu, s-ar duce și s-ar pregăti pentru o posibilă situație viitoare. Nu văd panica să fug și să mă ascund. Din păcate, mulți au plecat. Nu salut asta!”, a spus Evgeni Plușenko.

„Voi vorbi în numele meu: acum sunt acasă, în Novgoroska. Și dacă vine un ordin, nu voi alerga nicăieri. Voi trece cu plăcere prin antrenament Trebuie să ne protejăm copiii și viitorul. Asta e poziția mea. Mi-aș dori ca toată lumea să audă”, a precizat Evgeni Plușenko.

Dublu campion olimpic la patinaj, Evgeni Plușenko, își declara dragostea pentru Rusia la începutul invaziei din Ucraina.

„Sunt rus! Sunt mândru că sunt rus! M-am născut în măreața Rusie, în regiunea Khabarovsk. Am trăit mult timp în Volvograd, am făcut parte din clubul sportiv din Sankt Petersburg, iar acum trăiesc și muncesc la Moscova. Am adus acasă 4 medalii olimpice, la 4 ediții diferite. Rușii mei, mergeți cu capul sus oriunde în lume. Nu trebuie să vă fie rușine, fiți mândri că faceți parte din această nație. Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului!”, a transmis Evgeni Plușenko pe Instagram.

FOTO: EPA

