Panică generală la Utrecht și în întreaga Olandă! În diverse zone ale orașului s-au auzit astăzi focuri de arme, iar agenția națională pentru securitate și contraterorism (NCTV) a anunțat că e vorba de un act „potențial terorist”. Potrivit informațiilor furnizate până acum de autorități, trei oameni au fost uciși și alți nouă sunt răniți. Atacatorul, care ar fi un tânăr de origine turcă, nu a fost încă prins!

Un puști de 18 ani, unul dintre tinerii care au venit în Olanda pentru a se școli în fotbal, trăiește momente confuze. Vineri tocmai a făcut majoratul și a celebrat printr-un gol în meciul echipelor Under 23 dintre Utrecht și FC Eindhoven, dar șocul încasat astăzi i-a răpit toată bucuria.

Este român, craiovean, a plecat să învețe meserie la una dintre cele mai apreciate academii batave. Dragoș Albu era la antrenament în momentul atacului armat. El locuiește la câțiva pași de zona „5 mei plein”, unde s-a deschis focul în tramvai!

„Mi se pare că e ceva ireal, parcă nu s-ar întâmpla aici. S-a dat alertă de act terorist de gradul 5, din ceea ce am văzut și am înțeles de la televizor. Eu eram la serviciu, adică la antrenament, apoi când am mers pe stradă spre casă am văzut eu că e mai puțină lume și că toți merg grăbiți, era ciudat, se uitau speriați pe lângă ei. Pocinogul cu tramvaiul e într-o piață la 300-400 de metri de unde stau eu! Mă gândesc că puteam fi eu… S-au dat mesaje generale nu doar în Utrecht, în toată Olanda, ca oamenii să evite să iasă din casă, dacă n-au treabă. Se spune că ar fi atac terorist! La naiba, cum poate să sune, niciodată în Olanda n-a fost așa ceva, cel puțin așa am înțeles eu. Așa, pe stradă nu se văd urme ca și cum s-ar fi tras, cu toate că am înțeles că s-a deschis focul în diverse zone, a fost cu arme, nu cu bombe. Habar n-am câte victime sunt, nu s-a spus exact. N-aș spune că e teamă, panică, dar e o stare nașpa, fiindcă începi să te gândești că poți să mori pe stradă fără să știi de mâna cui! Nu știu dacă o să merg mâine la antrenament, nu știu dacă se va face, a rămas să fim anunțați. Eu vreau să fac fotbal în Olanda, nu să mi se întâmple ceva rău”, a povestit Dragoș pentru Libertatea.