România este țara cu cel mai mare număr de mame minore, 30% dintre mamele sub 18 ani din țările UE sunt din România – aproape 8.300, potrivit un studiu al Eurostat din 2021.

Mai mult, 85% dintre mamele și gravidele cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la școală. Majoritatea renunță la școală chiar înainte de sarcină.

Alexandra* a început să aibă contracții cu jumătate de oră înainte să se încheie proba de la Matematică de la Bac, pe 27 iunie. A mai rezistat o jumătate de oră și apoi a mers direct la spital.

„Am făcut o ecografie și doamna doctor a spus că am început să am dilatație. La o oră jumătate după ce am ieșit de la Bac am născut. Adică am avut două ore de travaliu. Înainte eram speriată că nu știam cât ține. Am avut dureri mari în alea două ore, dar a trecut foarte repede, iar doamna doctor a fost lângă mine și nașterea a decurs bine”, a povestit fata pentru Libertatea.

Părinții – 6,60 la Bac, bebelușul – 9 la naștere

A născut un băiat sănătos de 3,6 kilograme care a primit la naștere nota 9. „Fiindcă n-a plâns, era prea liniștit”, explică tânăra mamă, care vede și ea ironia în asocierea dintre notele lor, ale părinților, și cea dată la naștere copilului.

Recomandări Mărturiile medicilor despre bătrânii din azilele din Voluntari: „Investigațiile medicale au depistat în două cazuri obiecte străine în stomac. Nasturi și mărgele. Probabil că de foame și-au mâncat hainele”

„Tatăl a reușit și el să ia Bac-ul, avem doar trei sutimi diferență, el are 6,60, eu, 6,63. Am învățat împreună înainte de Bac”, spune Alexandra. Eleva a luat 6,25 la Română, 5,95 la Matematică și cea mai mare notă la Geografie, 7,70.

Ca să promovezi examenul de maturitate trebuie să ai media aritmetică a celor trei probe scrise mai mare de 6 și fiecare notă mai mare de 5.

„Am luat notă destul de bună la materia la care am susținut examenul în spital – 7,70, Geografie. Ba chiar când am susținut proba în spital am avut mai puține emoții ca la probele din clasă, doamnele supraveghetoare au fost foarte drăguțe cu mine”, povestește eleva.

Diriginta i-a fost alături, alți profesori nu au știut de sarcină

Era cât pe ce să lase ultima probă pentru sesiunea din toamnă, dacă nu era susținută de medicul ei. „Doamna doctor m-a ajutat mult, eu eram indecisă dacă să dau examenul și dumneaei mi-a spus: ai timp, te odihnești, eu îți fac cererea și mâine dai Bacalaureatul. Am urmat sfatul ei și l-am dat”.

Apoi, și diriginta ei a încurajat-o pe tot parcursul școlii. „Mi-a fost mult alături, m-a ajutat cu tot ce a putut, mi-a spus să o solicit când am nevoie de un sfat, m-a ajutat și cu actele cu prenatalul”, a povestit tânăra.

Recomandări „Ați vândut bilete cu artiști-fantomă”. Val de reacții după festivalul SAGA: Unii participanți își cer banii înapoi după ce capetele de afiș nu au mai venit și reclamă problemele de organizare. Cum se apără compania

Mai mult, diriginta a fost și foarte discretă cu situația Alexandrei. „Profesorii ceilalți nu prea au știut, a fost un șoc și pentru ei când au aflat, eu aveam și burta micuță, slăbuță, nu s-a observat. Dar sunt destul de mândri că, chiar dacă am fost însărcinată, am reușit să iau Bac-ul”.

„Nu renunțați la școală”

Alexandra este împăcată cu situația ei de astăzi, dar înțelege că i-ar fi prins bine dacă cineva, profesori sau părinți, ar fi vorbit cu ea deschis despre sex.

„Educația sexuală cu siguranță este foarte importantă. Eu nu am avut parte de ea și ar fi foarte necesar. Încă pentru unii profesori sau părinți este rușinos să vorbești despre asta. Ceea ce nu ar trebui să mai existe în zilele noastre”, spune fata.

Tânăra înțelege cât de speriate trebuie să fie elevele care află că sunt însărcinate și mai e și teama de a nu fi judecat. Sfatul ei este însă să nu-și pună pe pauză educația.

„Să nu renunțe orice ar fi la școală, copilul, chiar dacă vine, nu te oprește din nimic. Eu însărcinată fiind am putut și să învăț, și să merg la școală. Doar dacă e o sarcină cu probleme cred că ar fi mai dificil, dar nu trebuie să renunțe la școală pentru nimic! Să aibă grijă la sănătate, să verifice mereu sarcina, ca să fie sigure că bebelușul e bine. Și orice ar fi, să nu renunțe la școală!”.

Acum împreună cu tatăl copilului caută facultatea potrivită, le-ar plăcea să studieze Economie sau Contabilitate.

„Nu știam ce să facem, cum să le spunem părinților”

Alexandra este un caz fericit, fiindcă are și familia aproape. „La început a fost un șoc pentru părinții mei, dar și pentru socri. Dar acum totul e bine, sunt mândri de noi, sunt alături de mine și părinții, și socrii”, spune tânăra.

Cei doi tineri aveau 18 ani când au aflat că vor fi părinți și au fost speriați la început. „Nu știam ce să facem, cum să le spunem părinților, dar am zis că dacă așa a vrut Dumnezeu, așa trebuie să fie și ne-am gândit că va fi bine până la urmă. Și așa a fost”.

Alexandra și-a cunoscut prietenul prin intermediul colegei de bancă. „Ei sunt veri și petreceam după ore timp împreună. În toamna acestui an facem doi ani de relație. Mereu a fost alături de mine, m-a susținut, a fost mereu prezent”, spune fata.

Întâi facultatea, apoi nunta

Următoarele lor planuri sunt, înainte de toate, botezul celui mic și apoi înscrierea la facultate. Nunta o vor amâna. „Ne dorim să avem un venit de la care să plecăm pentru a ne continua studiile, să facem amândoi facultate. Ne gândim și la căsătorie, doar că întâi trebuie să plecăm de undeva, o luăm ușor. Ori cu acel act, ori fără, noi doi trebuie să fim bine”, mai spune fata.

Și-ar dori să facă o facultate cu profil economic și în funcție de sprijinul pe care îl va primi de la bunicii celui mic, va vedea dacă va alege un program cu frecvență redusă sau la zi. Până una alta, se bucură că băiatul ei este liniștit. Practic, a avut mai multe nopți albe când învăța pentru Bac decât acum, ca proaspătă mămică.

„Este foarte cuminte, nici nu simt uneori că-l am, doar mănâncă, îl schimb și doarme, nu plânge. M-am acomodat foarte ușor cu noul rol, chiar mă gândeam cum o să fie, că auzeam de la alte mame că plânge, nopți nedormite. Al meu se trezește doar de două ori pe noapte, mănâncă și se culcă”.

*Alexandra este un nume fictiv. Tânăra a dorit să-și păstreze identitatea ascunsă.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Cine este Laura, sora lui William și Harry. Puțină lume știe de existența ei

Viva.ro O mai ții minte pe Pamela din Dallas? Cum arată și cu ce se ocupă Victoria Principal la 73 de ani

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România, alături de Zewa

FANATIK.RO Zodiile care își schimbă viața. Se întâmplă până la jumătatea lui iulie și sunt bani mulți implicați

Știrileprotv.ro Caz șocant de exploatare. Băiat de 13 ani, „vândut” de tatăl său la o fermă de animale din Covasna

Observatornews.ro Avertizare de vreme rea: Cod Portocaliu de ploi torențiale și vijelii. Unde vor lovi furtunile. HARTĂ

Orangesport.ro Lovitură de proporţii! Noul stadion al FCSB în sezonul următor: "Acolo o să joace, din informaţiile mele" | EXCLUSIV

Unica.ro Cum arată apartamentul lui Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai bogați tineri din România. Are un perete de oglinzi în dormitor și o sufragerie ca-n filme / FOTO