Manon les Suites, o oază tropicală în centrul Copenhagăi

Situat în centrul capitalei daneze, Manon les Suites oferă o atmosferă complet diferită față de stilul scandinav tipic. Cu 87 de suite și facilități precum restaurant pe acoperiș, sală de fitness și bar la subsol, hotelul atrage atenția prin piscina sa și politica de a accepta doar oaspeți cu vârsta de peste 15 ani.

Femeia a ajuns la hotel într-o dimineață de miercuri, fiind impresionată de amabilitatea personalului încă de la recepție. Deși check-in-ul oficial era la ora 15.00, camera sa a fost pregătită mai devreme, la 12.30.

Un apartament spațios cu vedere la piscină

Camera rezervată a fost un apartament clasic cu vedere la piscină, situat la etajul doi. La intrare a găsit o mică bucătărie și o baie de serviciu. Livingul era încăpător, cu două canapele, TV și masă de cafea.

Dormitorul, separat printr-un perete, avea un pat încorporat în perete, cu perdele laterale care au creat o atmosferă intimă. Baia completă dispunea de duș și lavoar. Femeia a remarcat numeroasele elemente sustenabile din cameră, de la întrerupătorul principal acționat cu cardul de acces, la periuțe de dinți din bambus și deodorant cristal.

O experiență relaxantă la piscina Junglefish

Punctul culminant al sejurului a fost timpul petrecut la piscina Junglefish. Aceasta oferea o atmosferă tropicală în mijlocul orașului nordic.

„Cele două ore petrecute la piscină, înotând, savurând un pahar de vin și citind, au fost nu doar punctul culminant al șederii mele la Manon les Suites, ci și al călătoriei mele de trei zile la Copenhaga”, a declarat femeia.

Ea a apreciat ambianța relaxantă, muzica ambientală și apa încălzită a piscinei.

Cină la restaurantul de pe acoperiș și mic dejun cu vedere spre Copenhaga

Seara, aceasta a luat cina la restaurantul de pe acoperiș, Chapung, care oferă o varietate de preparate internaționale. Deși nu au putut vedea strada de la masa lor de pe terasă, femeia a apreciat mâncarea și cocktailurile.

A doua zi dimineața, micul dejun servit tot la Chapung a oferit o gamă largă de opțiuni culinare, precum și o priveliște asupra orașului Copenhaga.

Impresii după o noapte la Manon les Suites

Deși scurtă, experiența la Manon les Suites a fost memorabilă. Femeia a apreciat designul camerei, elementele sustenabile și, mai presus de toate, atenția personalului.

„Atmosfera exclusiv pentru adulți a contribuit cu siguranță la plăcerea șederii mele la Manon les Suites, dar ceea ce a făcut cu adevărat diferența pentru mine a fost cât de atent a fost personalul”, a declarat femeia.

Ea a recomandat hotelul turiștilor care vizitează Copenhaga, considerând că merită experiența, fie pentru atmosfera exclusivistă, fie pentru piscină.

„Personal, singurul meu regret a fost că nu am putut să ne bucurăm de o a doua seară la hotel”, a concluzionat ea.

Chiar în această vară, un hotel all-inclusive numai pentru adulți, de patru stele, a fost inaugurat în Sunny Beach, Bulgaria.



