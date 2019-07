Codin Maticiuc a explicat pe contul său de socializare cum a ajuns să sune la 112 și ce s-a întâmplat ulterior.

Acesta a povestit despre experiența sa cu 112 în contextul apariției stenogramei convorbirilor dintre Alexandra Măceșanu, victima lui Gheorghe Dincă, și operatorii de la serviciul de urgență.

„Am sunat și eu la 112. Acum doi ani parcă. Am scris și aici. Am fost sunat de cineva care se pretindea a fi un prieten la nevoie și avea nevoie de 2.000 de euro pe care mă ruga să îi dau unui tip pe care-l trimitea la mine.



Am sunat la 112 și operatoarea mi-a spus că voi fi sunat înapoi de cineva de la circa 2. 14 minute mai târziu am primit apelul. Erau deja în fața casei mele două mașini de poliție. 6-7 polițiști pe care i-am poftit în casă.

Le-am spus speța, i-am întrebat dacă vor să-l arestăm. Cel mai vârstnic dintre ei a propus să se retragă că n-au ce face. Ceilalți, băieti tineri și dornici de muncă m-au ajutat să orchestrăm un flagrant.

L-au ridicat, l-au dus la secție dar n-au putut să-l aresteze. Aveau un plan bine pus la punct. Omul ce venea la întâlnire era un taximetrist chipurile luat de pe stradă și rugat să meargă la întâlnire. O săgeată. Asta e”, a scris Codin Maticiuc în mediul online.

Acesta a mărturisit că la luni distanță de la incident, cazul a fost clasat, dezvăluind care a fost motivul clasării.



„Zece luni mai târziu am primit acasă o hârtie cu clasarea cazului. Aici intervine marea mea indignare. Unul din motivele de clasare era scris negru pe alb: în mine nu se putea avea încredere căci nu am mai venit la declarații. Asta în condițiile în care am stat la secția 2 câteva ore în noaptea aceea și NU am mai fost chemat NICIODATĂ.

Asta a fost experiența mea cu 112. Încrederea în ei este similară cu antricotul meu de vită. Medium-rare”, a încheiat el.

