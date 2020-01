De Andrada Lăutaru, Adrian Cochino,

-Când ați aflat de existența coronavirusului și cum?

-Imediat după confirmarea primelor cazuri de infecție cu acest virus în orașul Wuhan din provincia Hubei. Informațiile, din surse oficiale, au ajuns în Radio China Internațional (China Media Group), instituția în care lucrez de aproape nouă ani, în limba chineză. Colegii mei chinezi din secția română au tradus informațiile în română și acestea au ajuns la mine pentru editare.

Apoi, au început să vină tot mai multe informații despre această situație, cu actualizările de rigoare și despre măsurile stricte care se luau în toată China având în vedere faptul că Anul Nou Chinezesc bătea la ușă. Și pentru că în această instituție lucrează aproximativ 200 de experți străini, am primit măști și am fost instruiți ce să facem. Mai exact, să evităm locurile aglomerate, să rămânem în zona în care locuim, să anunțăm imediat dacă avem temperatură, în radio au fost instalate aparate pentru detectarea temperaturii corporale, să evităm orice contact cu persoane din orașul Wuhan, la care se adaugă reguli legate de spălatul des pe mâini, dezinfectatul obiectelor, inclusiv al măștilor și altele.

-Cum vă simțiți acum în China? Cum vă afectează pe dumneavoastră ca cetățean român rezident în China această situație?

-După câteva zile libere dedicate Anului Nou Chinezesc am reluat munca și lucrez parcă mai motivată ca niciodată, ca și cum aceasta ar fi lupta mea, alături de colegii chinezi, de poporul chinez, în stoparea acestui nou coronavirus.

Noi, străinii, suntem victime colaterale ale acestui virus, dar nu mă plâng. A fost și este alegerea mea să fiu aici în aceste momente și sunt pozitivă, respect instrucțiunile primite, sunt vigilentă, îmi păstrez calmul, echilibrul și mai presus de toate credința în Dumnezeu. Am încredere deplină în măsurile clare și decisive luate de autoritățile chineze, măsuri greu de imaginat pentru orice altă țară din Occident, și convingerea fermă că poporul chinez va depăși această situație critică din care va trage cu siguranță multe învățăminte.

Emoțional, însă, mă afectează să văd oameni speriați, suferind exact în perioada Sărbătorii Primăverii, cea mai așteptată de chinezi, când toți merg acasă și se reîntregesc familiile, când au loc cele mai frumoase evenimente naționale și internaționale, când tradițiile milenare ale acestei țări pot fi văzute în toată splendoarea lor.

Mă afectează emoțional să știu cât de îngrijorați sunt pentru mine părinții mei acasă, în Maramureș, când văd isteria generalizată în România pe acest subiect, de curgerea nesfârșită de fake news-uri, scenarii apocaliptice, care prevestesc sfârșitul lumii. Și dacă eu reușesc să mă protejez de toate acestea, trecându-le prin filtrul rațiunii și al experiențelor pe care le trăiesc aici de aproape 9 ani, pe ei îmi este greu să îi țin departe de la peste 8.000 de kilometri.

-Ce efect au fake newsurile și exagerările din mass-media în China? În ce măsură intervine acest fenomen în modul în care este prezentată această situație în mass-media?

-Am acceptat acest interviu tocmai pentru a veni cu informații proaspete de la fața locului, așa cum le primesc, cum le simt și le trăiesc și, totodată, să îndemn la calm, la reținere în a face speculații, răstălmăciri, scenarii de tip SF sau judecăți de valoare la adresa unui popor încercat atât de greu în aceste momente.

Familia mea, rudele și prietenii mei din România sunt mai speriați de situație decât mine, care o trăiesc pe viu, din cauza fake news-urilor. Este o dezinformare în masă în presa occidentală, iar pe fondul acesteia, odată ajunse aici astfel de informații, pot crea panică, pot alarma și pot duce la alegeri impulsive. Nu trebuie făcut greul și mai greu, durerea și mai adâncă.

Este normal să se relateze despre această situație, dar consider că trebuie făcută la modul profesionist, fără a face senzațional și a crea o isterie la nivel global din încercarea unui popor, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății a comunicat că nu sunt constituite motivele pentru a declara epidemie, cu atât mai puțin pandemie.

-Care este atmosfera în China, în general, de când a apărut acest virus?

-În momentul în care răspund la această întrebare, mă uit pe fereastră. Străzile din zona în care locuiesc sunt aproape pustii. Nefiresc pentru Sărbătoarea Primăverii, când capitala Beijing trepida de viață.

Dar oamenii răspund solicitărilor autorităților de a evita spațiile publice. Însă sunt calmi, resemnați, foarte atenți și vigilenți, nicidecum alarmați sau isterici. Toți poartă mască și respectă regulile de prevenție. Sunt în permanență informați cu evoluția situației și măsurile care se iau.

De altfel, chinezii ca popor sunt foarte disciplinați și uniți, mai ales în astfel de momente. Au înțeles cu toții că Anul Nou Chinezesc 2020 a început cu o încercare grea pentru ei, cu provocări, pierderi și costuri uriașe. Dar miza este prea mare. În această luptă sunt angrenați cu toții și victoria trebuie câștigată. Așa gândesc și acționează acum chinezii, iar capacitatea lor de coeziune și de mobilizare în situații de criză este lăudabilă.

În orașul Wuhan, epicentrul focarului, izolat acum, un hub al industriei și comerțului din centrul Chinei și casă pentru 11 milioane de oameni, aceștia ies noaptea în balcoane și cântă cu toții un cântec patriotic vechi intitulat Ge Chang Zu Guo (Singing the Motherland). Pe toate site-urile, blogurile și rețelele de socializare circulă scurte video-uri făcute de chinezi de încurajare, de capacitare, care, deși sfâșietoare, sunt motivaționale inclusiv pentru noi străinii.

Peste tot se aude Jia You!, Jia You! Luptă China! De altfel, chinezii au dovedit de-a lungul istoriei că termenul “imposibil” nu-și mai are locul în dicționar. Și încă un lucru important. Atunci când națiunea chineză a ajuns într-un moment crucial, se ridică și este dispusă ca din trupul și sângele său să construiască un alt Mare Zid. Sunt versurile Imnului național al Chinei, care spune totul despre forța acestui popor și pe care o simt în aceste zile.



