Un mort și 21 de răniți. Acesta este primul bilanț al accidentului care a avut loc joi la Pasajul Unirii din Capitală când un autocar străin cu 46 de turiști greci la bord a intrat din plin în limitatorul de viteză metalic care se află montat înaintea intrării în tunel.

Libertatea a luat legătura cu doi experți în zona drumurilor și a infrastructurii pentru a explica cât de uzuale sunt aceste limitatoare și de ce numărul de accidente a crescut după modernizarea pasajului. La această din urmă întrebare, răspunsul e greu de găsit, spun specialiștii.

Șoferul trebuia să știe gabaritul mașinii

„Astfel de limitatoare de înălțime sunt uzuale în România, nu știu dacă și afară, pentru că nu am cercetat asta, dar la noi în țară sunt folosite des, pe sub căi ferate sau pe drumuri. Le puteți vedea adesea. Sunt niște bare, grinzi, vopsite în culori alb-galben de obicei, care au limitatorul de viteză deasupra, construite din fier și nu din ciment care au scopul de a proteja pasajul de accidente, pentru că reparația unui pasaj costă mai mult decât înlocuirea unei bucăți metalice”, a explicat pentru Libertatea, Monica Duțu, inginer proiectant de drumuri și poduri la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale.

Recomandări Impact violent la intrarea în Pasajul Unirii. O persoană a murit, în accidentul în care a fost implicat un autocar cu turiști greci

De la modernizarea Pasajului Unirii la începutul lunii septembrie, mai multe accidente au avut loc aici.

Experta contactată de Libertatea nu are o explicație pentru înmulțirea acestora.

„Nu am nicio explicație pentru care numărul de accidente a crescut după modernizarea pasajului, dacă înălțimea chiar a fost verificată și e de 3.5 metri, nu de 3.40 sau alta. Autocarul are număr de înmatriculare străin. Foarte probabil șoferul nu cunoștea Bucureștiul și circula cu aplicație de navigație. Aceste aplicații nu au informații de gabarit, iar majoritatea utilizatorilor nu setează tipul de vehicul pe care îl conduce. E probabil să fie vina șoferului care nu a respectat limita de înălțime. El trebuia să știe gabaritul mașinii, ce înălțime are aceasta”, a adăugat aceasta.

Vicepreședinte Asociația Pro Infrastructura: Șoferii s-au învățat prost, merg după cum îți arată aplicațiile de trafic

Aceeași ipoteză o enunță și vicepreședintele Asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea:

„Aici avem mai mulți factori. Problema este că șoferii s-au învățat prost, merg după cum îți arată aplicațiile de trafic. Acum ai pus GPS-ul și mergi. Dar GPS-ul nu știe ce înălțime ai. Înțeleg că era vorba de un autocar cu turiști străini. Probabil șoferul nu cunoștea orașul și e posibil să fi folosit aplicația”.

Recomandări Directorul unei școli vechi de 207 ani din regiunea Cernăuți, despre legea minorităților naționale din Ucraina: „Suntem la noi acasă, dar prea multe speranțe nu avem”

Ciurea spune că e necesar o expertiză a grinzii. „Această barieră se cheamă grindă de gabarit, se pune la poduri și pasaje, atât în România, cât și în străinătate, tocmai în ideea că vine un vehicul mai mare și să îl oprească. Trebuie făcută întâi de toate o expertiză. Când șoferul greșește, infrastructura trebuie să te salveze, nu să te bage în mormânt. Dacă este o problemă cu grinda trebuie văzut dacă a cedat cum trebuie. Aceasta trebuie să cedeze ca un parapet, să se deformeze ca un acordeon”, adaugă acesta.

„Dacă expertiza hotărâște că nimeni nu este vinovat și grinda a funcționat așa cum era proiectată, hai să punem o soluție mai bună. Drumurile trebuie proiectate din start cu soluții «iertătoare». Este o diferență foarte fină între viață și moarte”, crede acesta.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Drama unui bărbat care a pierdut totul într-un cazinou din București și a rămas cu un măr: „Venea cu Rolls, a jucat la ruletă zeci de milioane de euro. Ajunsese să miroasă. Tragic”

Playtech.ro ULUITOR! Gafa uriașă pe care a făcut-o Putin! Îl costă scump, e HALUCINANT ce se întâmplă acum

Viva.ro Gigi Becali i-a cumpărat o garsonieră, dar acum Ioana Tufaru a făcut public un detaliu uluitor despre banii primiți de la afacerist: 'Nu am...'

Observatornews.ro "Ce oroare! Păcat de copii, și de mamă". Victoria a fost ucisă în timp ce împărțea ajutoare oamenilor, în Herson. Doi frați vor crește fără mama lor

Știrileprotv.ro Război în Ucraina. Vladimir Putin nu este impresionat de scutul american Patriot, dat Ucrainei: ”Sunt sisteme vechi”

FANATIK.RO Aplicația extrem de periculoasă de care trebuie să te ferești pe Android. Milioane de utilizatori au fost avertizați

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2022. Racii au multe de clarificat, ei cu sine, dar acest lucru este un proces delicat și de lungă durată

PUBLICITATE Povestea Luminiței din Constanța. A simțit un nodul la sân, care ba apărea, ba dispărea. Ce-a aflat la medic