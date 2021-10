Din cei 18 membri cu drept de vot, 17 membri au votat da și un membru s-a abținut.

Cu aprobarea comitetului, vaccinul Pfizer-BioNTech ar putea deveni primul vaccin care va fi autorizat în SUA pentru copiii mai mici de 11 ani. Potrivit producătorului, serul a arătat o eficacitate de 90,7% împotriva coronavirusului într-un studiu clinic efectuat pe copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 11 ani.

Este posibil ca FDA să ajungă la o decizie de autorizare înainte ca grupul consultativ al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor să se întrunească pe 2 și 3 noiembrie. Dacă evaluarea CDC este, de asemenea, pozitivă, vaccinul va putea fi administrat copiilor mai mici la începutul lunii noiembrie.

„Dacă totul merge bine şi dacă obţinem aprobarea de reglementare şi recomandarea CDC, este foarte posibil ca vaccinurile să fie disponibile pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani în prima săptămână sau a doua din noiembrie”, a declarat Fauci într-un interviu acordat emisiunii „This Week” de la ABC, citat de Reuters.

Specialist: Beneficiile depășesc riscurile

Unul dintre membrii comisiei, doctorul Eric Rubin, care este și redactor-șef al The New England Journal of Medicine, a spus că îngrijorările cu privire la potențialul unui efect secundar rar, în special un tip de inflamație a inimii numită miocardită, merită să fie luate în considerare în această decizie.

În ciuda acestor preocupări, Rubin și alți membri ai grupului au fost de acord că beneficiile depășesc riscurile.„Nu vom afla niciodată cât de sigur este vaccinul decât dacă începem să-l administrăm”, a spus Rubin. „Așa stau lucrurile și așa am aflat despre complicațiile rare ale altor vaccinuri”, a mai precizat acesta.

Acum mai este nevoie de aprobarea FDA și CDC pentru extinderea autorizației în SUA.

Pfizer încearcă să utilizeze o doză mai mică pentru această grupă de vârstă 5-11 ani, oferind două doze de 10 micrograme din vaccinul său, la distanță de trei săptămâni.

Fiecare doză de Pfizer pentru copiii mai mari și adulți este de 30 micrograme. Compania cu sediul central din New York spune că doza mai mică a produs un răspuns imun puternic și a fost mai blândă în ceea ce privește efectele secundare pentru copii.

Experții în sănătate publică speră că acest lucru nu numai că va împiedica copiii să se îmbolnăvească de COVID-19, dar mai multe vaccinuri vor proteja populația, reducând și mai mult răspândirea coronavirusului, potrivit Businessinsider.

Moderna, care produce, de asemenea, un vaccin împotriva Covid-19 speră, de asemenea, să extindă autorizarea pentru minori în următoarele săptămâni. Moderna Inc a anunţat luni că vaccinul său anti-COVID-19 a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, compania farmaceutică americană intenţionând să trimită în curând datele autorităţilor de reglementare.

SUA înregistrează în medie aproximativ 70.000 de cazuri noi și peste 1.500 de decese zilnic, potrivit datelor de la The New York Times. Printre copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani din SUA, CDC a înregistrat 1,9 milioane de cazuri, ducând la peste 8.600 de spitalizări și 166 de decese.

Un sondaj realizat de Kaiser Family Foundation în septembrie a arătat că părinții copiilor de școală primară sunt împărțiți: 34% dintre părinți au spus că își vor vaccina copilul imediat, în timp ce 32% au spus că vor aștepta și vor vedea, iar 24% au spus că nu. Ceilalți 7% au spus că ar face-o doar dacă este necesar.

