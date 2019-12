De Adrian Ilie,

Mircea Beuran a spus că pacienta de 66 de ani suferea de un cancer în starea avansată fiind ”un caz oncologic depășit”. Chiar și în aceste condiții, Beuran a făcut o primă operație urmată însă de complicații – două hemoragii interne pe 22 decembrie.

”Un coleg de-al meu, venind la contravizită, sesizează acest lucru, îmi dă telefon și îi spun că trebuie dusă la sala de intervenție și că voi veni să ajut și eu echipa”, a spus Beuran, pentru Antena3.

Problemele pentru cei care au început operația au apărut odată cu folosirea electrocauterului.

Medicul Beuran susține că a ajuns în sala de operații după ce a fost stins focul și a ajutat echipa să finalizeze intervenția chirurgicală asupra pacientei care apoi a fost transferată la secția de Mari Arși.

Eu în momentul acela nu eram în blocul operator și acest lucru se poate dovedi cu ajutorul camerelor de luat vederi (…) Când am ajuns, bolnava era deja mutată în altă sală și echipa căuta să facă hemostaza, oprirea sângerării. Când ei căutau să facă hemostaza, am apărut și eu. Echipa era șocată pentru că a trecut prin acest eveniment. Apoi am preluat și am finalizat operația”, a spus Beuran.

