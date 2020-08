Al Jazeera a publicat, marți seară, pe Twitter, estimarea experților de la Observatorul Seismologic din Iordania.

Looks like the Jordan Seismic Observatory has calculated the explosion released energy equivalent to a M4.5 earthquake. pic.twitter.com/gGkVkbGSrf

Puterea exploziei a fost surprinsă și de seismografele Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC).

Today’s massive explosion in Beirut, Lebanon registered at a seismic station off the southern coast of Cyprus. Earthquakes aren’t the only things they record (Station record from @IRIS_EPO Station Monitor). pic.twitter.com/oIhoALrTEA