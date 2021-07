UPDATE ora 14:30: Cel puțin 16 persoane au fost rănite în urma exploziei de la uzina din Leverkusen, patru dintre ele fiind în stare gravă, potrivit express.co.uk. Cinci angajați ai uzinei sunt dați dispăruți.

Coloana de fum s-ar fi ridicat de la uzina companiei de produse chimice Bayer, potrivit radiodifuzorului WDR, care citează mai mulți martori.

Oficiul federal german pentru protecție civilă și asistență în caz de dezastru a clasificat explozia drept „o amenințare extremă”.

Potrivit primelor informații, mai mulți angajați ai uzinei au fost răniți, iar cel puțin cinci sunt dați dispăruți.

Norul de fum poate fi văzut inclusiv de la Koln, oraș aflat la 18 kilometri distanță. De altfel, pompierii din Koln au fost trimiși la Leverkusen să participe la intervenție.

Echipe de specialiști care vor măsura nivelul de poluare se deplasează la fața locului.

EXTREME DANGER as a huge explosion is reported at the Bayer chemical plant in the German city of Leverkusen. Video emerging online shows plumes of (potentially poisonous) smoke rising from the building as nearby residents have been ordered to shut windows and doors immediately. pic.twitter.com/iVORzbY2Tg