O explozie devastatoare a avut loc la o fabrică de artificii din China

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exploziei și a luat „măsuri de control” împotriva persoanei responsabile de fabrica Changsha Liuyang Huasheng, potrivit mass-mediei chineze.

În timpul operațiunilor de salvare, autoritățile au identificat două depozite de praf de pușcă care prezentau un risc ridicat de noi accidente.

21 de persoane au murit și alte 61 au fost rănite în urma exploziei

Pentru a preveni alte tragedii, echipele de intervenție au evacuat toate persoanele aflate într-un perimetru de 3 kilometri în jurul fabricii. Bilanțul publicat în presa străină arată că 21 de persoane au murit, iar alte 61 au fost rănite în urma exploziei din provincia Hunan.

Aproape 500 de salvatori au fost mobilizați pentru a căuta supraviețuitori și pentru a oferi îngrijiri medicale răniților.

„Au fost utilizați și roboți pentru a localiza persoanele blocate în interiorul clădirii afectate de explozie”, a raportat presa locală.

Mai multe clădiri din zonă au fost distruse după explozia de la fabrica de artificii

Impactul exploziei a fost atât de puternic încât ferestrele unei clădiri rezidențiale din apropiere au fost distruse, a relatat un reporter CCTV la fața locului. Pentru a reduce riscurile suplimentare, salvatorii au umidificat zona afectată.

Președintele Xi Jinping a cerut intensificarea eforturilor de căutare a persoanelor dispărute și salvarea răniților. De asemenea, liderul chinez a solicitat o anchetă completă pentru a identifica și sancționa persoanele responsabile de această tragedie, conform presei de stat.

Din păcate, aceasta nu este prima explozie de acest fel din China. În luna februarie, cel puțin opt persoane au murit după o explozie puternică la un magazin de artificii, chiar după Anul nou Chinezesc.