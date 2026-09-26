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Explozie puternică în Atena: o femeie a fost găsită inconștientă sub dărâmături

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
Echipa de jurnaliști
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explozie Atena
Pompierii și echipele de salvare caută printre dărâmăturile unei clădiri prăbușite din cartierul Plaka din Atena cinci persoane date dispărute în urma unei explozii puternice.
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O femeie a fost găsită inconștientă sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite pe strada Lysikratous din Plaka, în centrul Atenei, în urma unei explozii devastatoare care a avut loc vineri. Echipele de salvatori continuă să caute alte cinci persoane dispărute.

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Salvare contra cronometru

Potrivit pompierilor, femeia, care se afla la primul etaj al clădirii prăbușite, a fost descoperită în jurul orei 2.00, sâmbătă dimineața, și transportată de urgență la spital cu o ambulanță EKAB, relatează skai.

Se presupune că aceasta este unul dintre cei patru turiști americani care închiriaseră un apartament la etajul respectiv.

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Clădirea cu două etaje adăpostea, de asemenea, un cuplu de vârstnici la etajul superior, în timp ce parterul era gol în momentul exploziei. Proprietarul imobilului a declarat că a aflat despre tragedie de la știri.

Mobilizare masivă pentru salvare

Operațiunile de căutare și salvare continuă, implicând 30 de pompieri, șase vehicule, inclusiv două unități speciale de salvare din Regimentul 1 EMAK, și câini de căutare.

Camerele speciale și geofoanele sunt folosite pentru a detecta eventualele sunete emise de supraviețuitori. La fața locului, echipele intervin cu precauție extremă, având în vedere structura veche a clădirii, construită din piatră, și riscul de prăbușire a imobilelor din apropiere.

Primarul Atenei, Haris Doukas, prezent la locul tragediei, a declarat că „toate echipajele Primăriei, Pompierii și EMAK sunt prezente”. El a adăugat că „există deja mai multe indicii inițiale privind cauzele exploziei, dar marea bătălie acum constă în identificare”. Potrivit acestuia, explozia ar fi fost cauzată de „o scurgere masivă de gaze”.

Clădirile și mașinile din jur, grav afectate

Valul de șoc provocat de explozie a afectat grav clădirile și vehiculele din jur. „Cele două clădiri vecine sunt într-o stare foarte proastă. Vorbim despre un dezastru incredibil”, a precizat primarul Doukas. Autoritățile au demarat anchete pentru a evalua dacă aceste clădiri mai pot fi locuite sau trebuie demolate. De asemenea, alte două-trei clădiri de vizavi prezintă avarii considerabile.

Ministrul Crizei Climatice și Protecției Civile, Evangelos Tournas, a vizitat și el zona afectată pentru a coordona eforturile de salvare. Echipele de intervenție au reușit, anterior, să salveze două femei dintr-o clădire vecină, transportându-le ulterior la Spitalul George Gennimatas. De asemenea, o altă persoană a suferit răni ușoare provocate de șrapnel.

O scurgere masivă de gaze ar fi cauzat explozia

În ceea ce privește cauzele incidentului, autoritățile iau în considerare ipoteza unei scurgeri masive de gaz. Investigațiile continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale exploziei. Conform informațiilor furnizate de pompieri, o geantă cu obiecte personale, două pașapoarte și o valiză, aparținând aparent unuia dintre turiștii care locuiau la primul etaj, au fost găsite printre dărâmături.

Municipalitatea din Atena sprijină eforturile echipelor de salvare prin furnizarea de echipamente necesare pentru îndepărtarea materialelor. Forțele de ordine ELAS rămân, de asemenea, la fața locului, alături de două ambulanțe EKAB, în timp ce alte două sunt pregătite pentru intervenții.

Explozia a provocat o scenă de devastare totală pe strada Lysikratous. Echipajele de salvare continuă să lucreze necontenit, în speranța de a găsi supraviețuitori și de a aduce claritate asupra cauzelor acestui incident tragic.

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Tags: Stiri Grecia explozie
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