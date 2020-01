De Răzvan Mihalașcu,

Deflagraţia a avut loc complexul industrial La Canonja din Tarragona, în incinta companiei chimice IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno).

Un incendiu puternic a izbucnit în urma deflagrației. Flăcările și coloana de fum au putut fi văzute de la mai mulți kilometri distanță.

At least four injured in #explosion at chemical plant in #Tarragona, #Spain pic.twitter.com/1izsjBjGtW