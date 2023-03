Miniştrii de interne din ţările Uniunii Europene se întrunesc joi, la Bruxelles, în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), pentru prima dată în acest format în mandatul actualei preşedinţii semestriale a Consiliului UE, asigurat de Suedia şi început la 1 ianuarie.

Potrivit website-ului Consiliului UE, agenda include, la secţiunea activităţilor fără caracter legislativ, „Situaţia generală a spaţiului Schengen” şi „Intrarea în funcţiune a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS) consolidat” nu însă şi aderarea României şi a Bulgariei la Schengen.

Agenda JAI mai poate suferi modificări în urma reuniunii COREPER (Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană) prevăzute pentru miercuri, 8 martie.

Reuniunea de joi este prima oficială a Consiliului JAI după cea din decembrie când România şi Bulgaria au înregistrat un eşec, în Schengen fiind acceptată doar Croaţia.

În cazul României şi al Bulgariei nu a existat unanimitate, deşi cele două ţări au îndeplinit toate condiţiile tehnice necesare, lucru recunoscut de Comisia Europeană încă din 2011, inclusiv în urma evaluărilor făcute de experţii europeni.

Opoziţia a venit din partea Austriei şi a Olandei, aceasta din urmă precizând că Bulgaria nu este deocamdată pregătită pentru a intra în Schengen.

„Votul pentru intrarea României în Schengen va avea loc după ce Austria va fi convinsă”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, că votul privind aderarea României la Spațiul Schengen va avea loc în consiliul JAI doar după ce Austria „va fi convinsă” să voteze favorabil în această privință.

„Anul trecut, am procedat corect, având un vot în luna decembrie care a arătat sprijinul larg pentru România și faptul că Austria, singurul stat care s-a opus, a fost izolat. Am procedat corect având acel vot. Deci în momentul de față România are solidaritatea tuturor statelor, a Comisiei Europene și toată lumea se implică să convingem Austria. Vom avea un vot, vom pune subiectul pe ordinea de zi, doar după ce Austria va fi convinsă și când avem garantat un vot pozitiv”, a spus europarlamentarul.

El a dat asigurări că la nivelul Parlamentului European și al Comisiei Europene există negocieri cu partidele din Austria și cu mediul de afaceri pentru a asigura o schimbare de poziție după ce guvernul de la Viena s-a împotrivit, în decembrie, intrării României și Bulgariei.

