Ecrane goale, mesaje de eroare sau delogări

Platforma Facebook a picat complet, refuzând să se încarce atât pe telefoanele mobile, cât și pe versiunea desktop (site-ul web).

Utilizatorii rețelei de socializare au fost întâmpinați de ecrane goale, mesaje de eroare de tipul „Sesiune expirată” sau, în unele cazuri, au fost delogați automat din conturi, fără posibilitatea de a se reconecta.

Problemele au început să fie raportate în masă, iar platformele specializate în monitorizarea traficului pe internet, precum Downdetector, au înregistrat o explozie de plângeri într-un interval de doar câteva minute.

Conform hărților de întrerupere a serviciului, avaria afectează utilizatori de pe toate continentele, România fiind și ea puternic lovită de acest blackout digital.

Problemele de conectare și la Messenger

Dacă ați fost delogați de pe Facebook, specialiștii recomandă să NU încercați să vă schimbați parola în mod repetat și să nu ștergeți aplicația, deoarece problema este una generală, de la serverele centrale Meta, și nu ține de dispozitivul sau de contul dumneavoastră.

Din primele informații, se pare că problemele de conectare se extind parțial și asupra celorlalte servicii deținute de gigantul tech Meta, cum ar fi Instagram și Messenger, unde utilizatorii raportează dificultăți la trimiterea mesajelor și la încărcarea conținutului media.

Facebook a picat în România, dar și în alte țări din lume. Rețeaua nu funcționează nici pe telefon, nici pe site
Și aplicația Messenger este indisponibilă.

În schimb, aplicația WhatsApp pare să funcționeze în parametri normali pentru moment.

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