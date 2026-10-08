Factura de iarnă: 5 lucruri de făcut acum și ce drepturi ai dacă totuși nu ești de acord cu ea

Iarna, consumul de energie al unei locuințe poate să se dubleze sau chiar să se tripleze faţă de lunile de vară. Diferența o vezi poate abia în ianuarie sau februarie, când e prea târziu să mai schimbi ceva. Octombrie e singura lună în care ai timp să faci trei lucruri simple care decid cum arată facturile din iarnă și e momentul bun să știi şi ce se întâmplă dacă, la final, nu ești de acord cu suma de plată.

1. Actualizează-ți convenția de consum înainte să înceapă frigul

Dacă nu transmiți indexul lunar, factura se emite pe baza convenției de consum, adică o estimare a cât consumi într-o lună obişnuită. În timp, însă, convenția poate să nu mai reflecte realitatea: s-a schimbat numărul persoanelor din locuință, ți-ai schimbat comportamentul de consum prin instalarea unor noi echipamente în casă.

Dacă estimarea e mai mică decât consumul real, diferența se adună de la o lună la alta și o plăteşti la următoarea citire făcută de distribuitor. Dacă estimarea e mai mare, plătești mai mult decât consumi, iar suma în plus rămâne în contul tău şi se scade din facturile următoare.

Verifică valoarea convenției în contul tău E.ON Myline și, dacă nu mai corespunde, ajusteaz-o înainte de sezonul rece. Modificarea e gratuită. Și mai simplu: transmite indexul lunar și plătești exact cât consumi.

2. Trimite indexul lunar – e cea mai bună protecţie împotriva regularizărilor mari

Autocitirea e mecanismul prin care factura ta reflectă exact ce ai consumat, lună de lună. Transmite indexul în perioada comunicată pe factură, prin contul E.ON Myline. Durează sub un minut şi elimină aproape complet riscul unei facturi de regularizare neaşteptate în primăvară.

Important: transmite indexul chiar şi în lunile în care are loc citirea Distribuitorului şi chiar dacă deţii un contor smart acasă. Aşa te asiguri că există citire reală lună de lună.

3. Cine răspunde de ce: furnizorul nu e acelaşi lucru cu distribuitorul

E cea mai frecventă confuzie și cauza multor drumuri şi telefoane inutile.

Furnizorul – adică E.ON Energie România – îți vinde energia, îți emite factura, încasează plata, îți gestionează contractul și îți răspunde la reclamațiile legate de facturare.

Distribuitorul – o companie diferită, stabilită în funcție de zona în care locuiești – se ocupă de rețea și de contor: citirea oficială a indexului, întreruperile în alimentare, avariile, racordarea, montarea sau verificarea metrologică a contorului.

Dacă rămâi fără curent sau simţi miros de gaz, nu suni furnizorul. Suni numărul de deranjamente al Distribuitorului din zona ta, disponibil non-stop și afişat pe factura ta. Dacă ai o nelămurire legată de sumă, de contract sau de plată, atunci furnizorul e cel care rezolvă.

4. Dacă nu ești de acord cu factura: cum faci o reclamație și ce se întâmplă mai departe

Ai dreptul să contești o factură atunci când ceva nu îți este clar.

Poți face o solicitare telefonic, în scris sau direct în magazinul furnizorului. Pentru ca răspunsul să fie rapid, include datele tale de client și ale locului de consum, numărul facturii contestate și, dacă e cazul, indexul citit de tine în ziua respectivă.

Furnizorul are obligația să înregistreze plângerea, să o investigheze și să îți transmită un răspuns scris în termenul prevăzut de reglementările în vigoare.

Dacă în urma analizei rezultă că suma facturată a fost mai mare decât cea corectă, factura se corectează, iar diferenţa ţi se returnează sau se scade din facturile următoare.

Un lucru pe care mulți nu îl știu: contestarea unei facturi nu suspendă automat obligația de plată a sumelor necontestate. Dacă ai o nelămurire legată de o parte din sumă, discută cu furnizorul înainte de scadență, există soluții, dar trebuie cerute la timp.

5. Când nu respectăm termenele, primeşti compensații

ANRE stabileşte termene clare pentru furnizori şi distribuitori. Ele acoperă, de exemplu, cât de repede primești răspuns la o solicitare, cât durează reluarea alimentării după o întrerupere și în cât timp se rezolvă o cerere de racordare sau de verificare a contorului.

Dacă un termen nu este respectat, ai dreptul la o compensație în bani. Nu trebuie să o ceri: se acordă automat, de regulă ca sumă creditată în contul tău de client.

Situaţiile în care se aplică şi valoarea compensațiilor le găsești pe eon.ro, la secțiunea Standard de performanţă.

Pe scurt, înainte de sezonul rece:

1. Verifică-ți convenția de consum. Dacă nu mai corespunde consumului tău real, actualizeaz-o din contul E.ON Myline. O poți modifica oricând, gratuit, de câte ori e nevoie.

2. Transmite indexul lunar. Durează un minut şi plătești exact cât consumi, fără diferențe mari la regularizare.

3. Ştii pe cine contactezi. Pentru probleme la contor, avarii şi întreruperi în rețea, te adresezi Operatorului de Distribuție din zona locului tău de consum. Pentru facturi şi contract te adresezi furnizorului.

Iar dacă ceva nu e în regulă cu factura, ai la dispoziție o procedură clară, termene stabilite prin lege şi dreptul la compensații atunci când acestea nu sunt respectate.

Nu eşti mulțumit de răspunsul primit?

Iată paşii pe care îi poți urma:

1. SAL – Soluţionarea alternativă a litigiilor

O cale extrajudiciară şi gratuită: o entitate independentă te ajută să ajungi la o înțelegere cu noi, fără să mergi în instanță.

2. ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Te poți adresa dacă sesizarea ta priveşte respectarea reglementărilor din sector.

3. ANPC – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Te poți adresa pentru orice problemă legată de drepturile tale de consumator.