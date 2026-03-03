Fairmont The Palm, lovit de resturile unei rachete

Fairmont The Palm, situat pe insula artificială Palm Jumeirah din Dubai, a fost afectat după ce forțele din Emiratele Arabe Unite au interceptat un atac aerian iranian. Imaginile cu fum și flăcări ridicându-se de la hotel au circulat pe rețelele sociale pe 28 februarie.

#BREAKING: Explosion at Dubai landmark The Palm Jumeirah. UAE intercepting third wave of Iranian missiles and drones. pic.twitter.com/UBzQcEATaU — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 28, 2026

Se crede că resturi provenite de la o rachetă interceptată au căzut în apropierea hotelului și au provocat un incendiu la nivelul fațadei. Autoritățile au confirmat că focul a fost ținut sub control. Nu au fost oferite detalii oficiale despre eventuale victime.

Martorii au vorbit despre momente de panică în zonă, iar imaginile filmate de la distanță arată fațada clădirii afectată de flăcări.

Val de recenzii ironice: „Nu există sistem de apărare aeriană”

La scurt timp după apariția imaginilor online, hotelul a primit un val de recenzii de o stea pe Google. Unele comentarii ironice acuzau, în mod sarcastic, „lipsa unui sistem de apărare aeriană” sau susțineau că „racheta ne-a lovit camera”.

Toate aceste recenzii au dispărut ulterior de pe platformă. Pe pagina Google a hotelului, cele mai recente evaluări vizibile erau datate 27 februarie, cu o zi înainte de incident.

Situația a stârnit discuții online despre moderarea conținutului și despre modul în care platformele gestionează comentariile legate de evenimente sensibile.

Înainte de incident, hotelul de lux avea un rating de aproximativ 4,6 stele, bazat pe zeci de mii de recenzii. Deschis în 2012, resortul are peste 390 de camere și suite, o plajă privată de aproximativ 450 de metri, opt piscine în aer liber și mai multe restaurante cu specific internațional. Este una dintre unitățile de lux cunoscute din Palm Jumeirah, zonă considerată un simbol al turismului de top din Dubai.

