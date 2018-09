Familia lui Marius Bălăiță acuză tărăgănarea anchetei și spune că nu se ia nicio măsură.

Pe 23 iulie 2018, într-o luni, puțin înainte de nouă și jumătate seara, pe pista Aeroportului Băneasa are loc un accident de muncă.

Marius Adrian Bălăiță, 41 de ani, este angajat UTI, firmă care derulează mai multe contracte la aeroport.

Aflat pe pistă, Adi Bălăiță, verifică luminile. Un autoturism Dacia Logan, condus de un coleg de-al său, intră în plin în Adi.

La aeroport sunt chemate trei ambulanțe. Victima este preluată de a treia, singura dotată corespunzător!

„Cum să nu-l vadă? Era lumină” vs „Nu avea vestă și făcusem și pană”

Ștefan Geantă este cumnatul lui Adi.

„Am fost sunați și anunțați că Adi e la spital. Inițial, am crezut că are doar un picior rupt. El a apucat să-și anunțe soția din ambulanță, era conștient. A fost ultimul dialog cu el”, rememorează Ștefan.

„Am mers la Spitalul Elias, unde am aflat că a fost vorba de un accident de mașină. Primul telefon l-am primit la 20.55. Noi, cei din familie, am ajuns la Elias în același timp cu Adi, transportat cu ambulanța, în jur de 22.30. Ni s-a spus că l-a lovit un coleg de muncă, ulterior am aflat, din cadrul colectivului de la locul de muncă, că persoana care l-a lovit a spus că nu l-a văzut și că avea și o pană!”, spune cumnatul angajatului UTI decedat.

Familia vorbește despre neclarificare de către aeroport și de către UTI a circumstanțelor accidentului.

„Cum să nu-l vadă șoferul de pe Logan, doar în plină vară e lumină până 21.00?! Și balizajul ajuta, pentru că am înțeles că era dat la nivelul trei. Treapta a cincea e pentru ceață, ploaie abundentă…”, spune ruda lui Adrian Bălăiță.

Elias, Floreasca, comă indusă și moarte

Mai întâi, Bălăiță este transportat la Spitalul Elias.

După câteva zile, este transferat la Spitalul de Urgență Floreasca, cu bazinul fracturat și cu mai multe coaste rupte.

Este operat la bazin, i se pun tije pentru susținerea acestuia. Adrian e băgat în comă indusă până pe 9 august 2018. Când se termină totul, abrupt și fără explicațiile despre care rudele susțin că sunt singurele care pot aduce împăcarea.

Iar primul subiect care-i macină este viteza de deplasare a Loganului.

120 km/h pe pistă?!

Familia lui Adi susține că viteza deplasării Loganului în momentul impactului a fost de 108 km/h!

Și, spun ei, GPS-ul aceluiași autoturism a indicat, la un moment dat al rulării, chiar o viteză de 120 km/h.

Pe pistă, conform regulamentului de circulație pe AIBB, se putea circula cu 50 km/h pe timp de zi și cu 30 km/h noaptea!

„În primul rând, nu aveau voie să-i lase neechipați, neverificați pe pistă. Trebuia să fie asistați de un reprezentant al aeroportului, care își dădea ok-ul pentru lucrare. Timpul de lucru pe pistă era de 15 minute maximum, ei au fost lăsați 40 minute. Probabil că doreau să-și termine treaba mai repede', susține Ștefan Geantă, cumnatul.

„Nu știu dacă Adi a avut sau n-a avut vesta reflectorizantă pe el. Dar am contractul lui, am remarcat că scria că la intrare se face un control amănunțit. În plus, din câte știm, mai mul’i colegi nu aveau protecția muncii semnată de trei luni. Probabil că angajații protestau astfel pentru lipsa echipamentelor de lucru. Adi avea scule de acasă în vestiar”, mai spune ruda celui accidentat.

UTI: „Circumstanțele producerii accidentului fac obiectul unei urmăriri penale”

Contactată de Libertatea, firma UTI a răspuns că, „având în vedere că circumstanțele producerii accidentului la care faceți referire în solicitarea de informații fac obiectul unei urmăriri penale, nu avem posibilitatea legală de a vă comunica date sau informații în această privință”.

Firma a mai spus că „UTI colaborează transparent cu autoritățile, furnizând orice informație care ne este solicitată și este alături de familia victimei”.

Dar familia spune altceva!

Continuarea, în Libertatea de mâine.