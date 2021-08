Fața nefardată a Clujului, prin ochii locuitorilor: „Orașul se va sufoca curând, au venit prea mulți oameni” vs „E super”

„Asta este economia de piaţă. Nu pot eu să reglez pieţele. Decât să fim toţi săraci, prefer să fim mulţi şi bogaţi”, a declarat recent primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, când a fost întrebat dacă viața în Cluj i se pare scumpă.



Reporterii Libertatea au luat-o la pas pe străzile din oraș și au aflat că una dintre principalele nemulțumiri ale clujenilor este dată tocmai de costurile ridicate ale traiului. Majoritatea persoanelor intervievate sunt de părere că prețurile au explodat odată ce Clujul s-a transformat într-un magnet pentru investitori, turiști și organizatorii de evenimente.



După recentul TIFF care a animat orașul, a venit Electric Castle, apoi urmează Untold

Un alt neajuns pentru locuitori este supraaglomerarea, mai ales cea din trafic, și lipsa infrastructurii rutiere, „care nu mai ține pasul, pentru că se construiește în ultimul hal”.



Pe de altă parte, clujenii cred că e un oraș în care nu duc lipsă de oferte de muncă, studii și distracție.



Cluj-Napoca este orașul din România în care se găsesc cel mai ușor locuri de muncă, iar la nivel european ocupă locul al doilea, după capitala Cehiei, Praga, potrivit unei statistici Eurostat din 2018.

Maria, 74 de ani: „Clujul deja a întrecut Bucureștiul”



„Locuiesc în Cluj din 1974, dar deja noi, cei de vârsta a treia, trebuie să ne refugiem la țară, că nu mai rezistăm aici. E foarte, foarte aglomerat, ne sufocă mașinile și gălăgia.



Orașul arată frumos, se îngrijesc de clădirile vechi, le schimbă fațadele, au început să reabiliteze și blocurile. E și un loc bun pentru a-ți crește copiii, are școli multe și bune, ceea ce e foarte important. Fiica mea locuiește de 20 de ani în Grecia, dar nepoata mea va veni în Cluj să facă facultatea. Și ginerele meu, care e grec, a făcut facultatea în Cluj.



Din ce mai văd pe la televizor, Clujul deja a întrecut Bucureștiul, cam din toate punctele de vedere”.



Oana, 32 de ani: „Clujul e super”



„Pe lângă faptul că e un oraș universitar, Clujul e un oraș cultural. Aici ai posibilitatea să interacționezi cu oameni de peste tot din lume. E un oraș care, pe lângă cultură, oferă și distracție. Sunt evenimente multe și diverse, de la TIFF, Jazz in the Park și Untold, până la Street Food Festival. E un oraș plin de energie.



Traficul e o problemă și în Cluj, nu doar în București

Partea mai puțin plăcută e dată de faptul că se aglomerează foarte tare, mai ales când începe anul universitar. E o problemă mare să găsești un loc de parcare, de pildă. Dar în rest e super, oamenii sunt faini, eu încurajez cât mai multă lume să vină la Cluj”.



Cluj-Napoca este orașul cu cea mai rapidă creștere economică din Uniunea Europeană din ultimele două decenii, arată o cercetare din 2021 a Băncii Mondiale.

Ciprian, 42 de ani: „A devenit din ce în ce mai greu să trăiești aici”



„Locuiesc de peste 25 de ani, dar nu prea am lucruri bune de zis. În primul rând, e un oraș foarte scump în mod nejustificat. A devenit din ce în ce mai greu să trăiești aici. Aici, dacă nu ești IT-ist, nu prea ai ce să faci.



A fost o perioadă de dezvoltare de vreo zece ani, dar acum mi se pare că stagnează. Tot ce înseamnă infrastructură mare lipsește cu desăvârșire, așa că aglomerația e uriașă. Este o singură centură, legături cu autostrada nu sunt, tot traficul trece direct prin oraș.



Există această impresie că se mută mulți oameni în Cluj-Napoca pentru că se cumpără multe proprietăți, dar majoritatea sunt pentru investiții. Probabil de aceea au crescut și prețurile – apartamentele sunt mai scumpe decât în București”.



Dacă ești turist și vrei să vezi un oraș frumos, să te plimbi, Clujul e super, dar dacă vrei să trăiești aici, e destul de greu. Ciprian, locuitor din Cluj-Napoca:

Ivan, 63 de ani: „Îmi place respectul de aici”



„Locuiesc de vreo 22 de ani în Cluj. Îmi place tot, cum arată orașul, cum sunt oamenii, respectul de aici. E o diferență foarte mare între Clujul de acum două decenii, când am ajuns eu, și Clujul de azi. S-a construit și s-a dezvoltat mult – când am venit aici, centrul era vai de capul lui.



E mai aglomerat, asta așa e. Eu circul zilnic cu mașina și știu. Acum 22 de ani, sâmbăta mergeam cu 80 la oră prin oraș, n-aveam treabă, acum nu se mai poate. Când îmi vizitez rudele, ca acum, vin cu mașina până în centru, o parchez și prefer să merg pe jos restul drumului. Cu mașina fac 40 de minute, pe jos fac 10.



Și viața e mai scumpă în Cluj, dar și câștigul e mai mare. Cred că e un oraș foarte bun pentru tineri, pentru că le e mai ușor să-și găsească un loc de muncă”.



Tündee, 35 de ani. „Mi-e imposibil să găsesc loc liber la creșă”



„Stau de 20 de ani în Cluj și de când am venit am văzut cum orașul s-a tot dezvoltat, au apărut foarte multe blocuri noi, cartiere noi. Există multe posibilități, evenimente, locuri de muncă – am venit imediat după facultate și mi-a fost foarte ușor să-mi găsesc un job.



Nu-mi place că e foarte aglomerat. Un alt punct negativ ar fi că nu sunt creșe, grădinițe. Am un micuț de 2 ani și mi-e imposibil să găsesc un loc liber la o creșă. Există varianta de creșă privată, dar e foarte scump.



Costurile sunt mai mari, chiriile sunt mai scumpe, comparativ cu alte orașe similare, dar și salariile sunt mai bune.



Cu toate astea, îmi place foarte mult Clujul, nu m-aș muta în altă parte. Are ceva special, e mereu lume pe străzi, orașul e viu”.



Ionel-Florin, 55 de ani: „N-am mai rezistat în Cluj”



„Eu sunt din Cluj, părinții mei sunt din Cluj, am lucrat în imobiliare, de doi ani fac taximetrie, deci chiar știu despre ce vorbesc.



Clujul nu e ce vrea lumea să zică: oraș de cinci stele. Nu e, din păcate. Suntem praf la multe, la infrastructură suntem pe nicăieri. Clujul se va sufoca în curând, s-a extins prea mult în imobiliare, au venit mulți oameni Ionel-Florin, clujean:

Într-adevăr, s-au încurajat multe ramuri, cum e IT, care au adus profit, dar infrastructura nu ține pasul. E un oraș enorm de scump pentru locuitorii lui. Până în 2005, costa 9.000 de dolari un apartament cu două camere, acum costă pe la 130.000 de euro. Există cerere mai mare decât ofertă, se construiește în ultimul hal, dar nu există infrastructură.



324.000 de locuitori avea în 2011 Cluj-Napoca, potrivit datelor recensământului de atunci.

Clujenii se plâng de aglomerația din trafic Foto: Eli Driu

Clujul nu intră pe autostradă, te duci fie pe la Gilău, unde traficul, 90% din timp, este îngrozitor, sau pe la Turda, unde-ți rupi mașina în două. Exista un proiect de centură de la aeroport care să ducă direct în autostradă, dar nu s-a mai auzit nimic de ea. Există proiecte, există bani, dar undeva se blochează totul.



E un oraș OK, frumos, dar se sufocă pe zi ce trece. Eu d-aia m-am mutat în afara Clujului, ajunsesem să nu mai găsesc nici loc de parcare. N-am mai rezistat”.



Demarate în 2014, lucrările la Autostrada Sebeș-Turda, care va traversa județele Alba și Cluj, ar fi trebuit să fie finalizate în 2016. Nici acum nu sunt gata, dar ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, a dat asigurări că anul acesta autostrada va fi dată în folosință. Și Emil Boc a anunțat că se caută o sursă de finanțare pentru drumul de legătură dintre Cluj și Autostrada Transilvania.

Helga, 21 de ani: „Clujul e tinerețe”



„Un lucru pozitiv e că sunt foarte multe joburi, deci ai unde să cauți și unde să găsești ceva să-ți placă, iar salariul să fie OK. Apoi, sunt foarte multe universități și școli din care poți să alegi. Sunt și foarte multe cluburi, de sporturi, de citit, de limbi străine și alte hobby-uri. Poți să te educi foarte bine în orașul ăsta. Pe plan de distracție ai ce face, ai unde să te duci, ai unde să ieși, tot timpul sunt ceva festivaluri sau concerte în parcuri. Poți să cunoști foarte multe persoane din toată țara.



Partea proastă e că e un oraș destul de scump. Chiriile sunt foarte mari. La localuri, mai ales în centru, prețurile sunt foarte mari. Al doilea lucru negativ e că e aglomerat. Acum, vara, că nu sunt studenți, e OK, dar pe timpul facultății sunt foarte multe mașini. Mai bine te duci cu autobuzul decât să ieși cu mașina, pentru că nu ai unde să o lași și stai în trafic ore întregi. Există și un lucru bun, vinerea călătoria cu autobuzul e gratis. Alte părți negative nu prea avem, poate doar că la marginea orașului sunt zone care nu sunt atât de dezvoltate.



Pentru mine, Clujul e tinerețe”.



Vahid, 20 de ani: „Clujul e de neuitat”



„Motivul meu pentru a rămâne aici ar fi un blend (amestec – n.red.) între prietenii pe care îi am deja, atmosfera prietenoasă a orașului și viața activă a clujenilor în general. Mi se pare un oraș care e pe o traiectorie mai eco-friendly, se implementează autobuze verzi, dar din punct de vedere economic și tehnologic, asemănător cu Bucureștiul. Ne aflăm într-o perioadă în care orașul pare să crească cu un ritm mai alert, dar cumva avem o privire de ansamblu a întregii situații ecologice, în sensul că nu se distruge ecosistemul pe care îl avem în jurul Clujului.

Oamenii sunt mai deschiși aici.



Pe partea de minus, aș spune că sunt foarte mulți oameni și prețurile la chirii, foarte mari. Și nu îmi place Untoldul, prefer ceva mai chill. Dar orașul e ceva de neuitat”.



În 2021, cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj-Napoca. Datele portalului Imobiliare.ro arată că, în aprilie, media a sărit de pragul de 1.900 euro/ mp. În ce privește chiriile, în luna mai, prețul mediu pentru un apartament era de 328 de euro, potrivit unei analize Blitz.ro.



Maher, 35 de ani: „Aglomerația ne omoară”



„Îmi place Clujul, am trăit viața de student aici. Am venit din Siria în 2003 și am trăit la maxim. Asta m-a făcut să rămân în Cluj și îmi place cum e lumea aici, orașul îl ador. Am stat și în București, am stat și în Timișoara, dar am ales Clujul.



Tineretul e activ, am o amintire de pe fiecare stradă din orașul ăsta. Pe strada asta am cerut-o de nevastă pe soția mea.



Aglomerația ne omoară. Din 2003 s-au schimbat multe, străzile care sunt acum pietonale sau cu sens unic, scumpirile…. Într-un cuvânt, Clujul meu e activ”.



Citeşte şi:

Este oferirea de bani pentru imunizare o soluție pentru a crește acoperirea vaccinală? Ce spune experiența americanilor

Avertismentul oamenilor de știință: dacă nu reducem drastic emisiile de gaz metan, ne vom confrunta cu o catastrofă climatică

INTERVIU cu Dan Teodorescu de la trupa Taxi: „Politicienii fac ce vor pentru că le permitem. Fiecare dintre noi este vinovat de răul din jur”

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro ȘOC! Zona din România în care bărbații au patru soții. Cu câți bani sunt cumpărate femeile

Observatornews.ro "Mi-ai udat țigările!" Un bărbat beat criță s-a luat la ceartă cu salvamarii, după ce a fost salvat de la înec

HOROSCOP Horoscop 8 august 2021. Fecioarele trebuie să dea dovadă de toleranță față de orice situație care le supără

Știrileprotv.ro O tânără de 18 ani a ajuns la spital cu o criză înfiorătoare după ce un bărbat i-a pus droguri în băutură, în club

Telekomsport Marea gimnastă a ţării rupe tăcerea după Olimpiadă: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". În tot acest timp, părinţii au fost ţinuţi în afara hotelului

PUBLICITATE (Publicitate) Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!