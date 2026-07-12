Cum funcționează fațadele „reci”

Proiectul se numește COLD SURFACE și este dezvoltat în Spania de compania URDECON, împreună cu Institutul Tehnologic al Plasticului (AIMPLAS) și Institutul de Științe ale Construcțiilor Eduardo Torroja (IETCC-CSIC), potrivit publicației El Español. Spre deosebire de vopselele reflectorizante folosite în prezent, noile materiale folosesc o tehnologie diferită.

Fațadele care răcesc singure clădirile: invenția testată în Spania poate reduce temperatura cu până la 2 grade și consumul de energie cu 10%
Randare AI a proiectului COLD SURFACE, care dezvoltă fațade fotoluminiscente menite să reducă încălzirea clădirilor în timpul verii. Foto: URDECON / COLD SURFACE

Ele absorb o parte din radiația ultravioletă a soarelui și o transformă în lumină vizibilă. Astfel, mai puțină energie se transformă în căldură, iar suprafața clădirii rămâne mai rece.

„Aceste soluții sunt concepute pentru a valorifica o parte din radiația ultravioletă și a o transforma în lumină vizibilă, reducând astfel energia care se transformă în căldură și limitând încălzirea suprafețelor expuse la soare”, a explicat Arsenio Navarro, cercetător în domeniul construcțiilor și energiilor regenerabile la AIMPLAS.

De ce contează 2 grade în minus

La prima vedere, două grade pot părea o diferență mică. În realitate, fiecare grad în minus înseamnă mai puțină căldură acumulată în pereții clădirii și mai puțin efort pentru aparatele de aer condiționat. Potrivit echipei de cercetare, folosirea acestor fațade ar putea reduce consumul de energie pentru răcirea clădirilor cu aproximativ 5-10%.

În marile orașe, unde betonul și asfaltul păstrează căldura până târziu în noapte, astfel de soluții ar putea contribui și la diminuarea fenomenului cunoscut drept „insula de căldură urbană”, prin care temperaturile sunt mai ridicate decât în zonele din jur.

Fațadele care răcesc singure clădirile: invenția testată în Spania poate reduce temperatura cu până la 2 grade și consumul de energie cu 10%
Fațadele care răcesc singure clădirile. Invenția testată în Spania poate reduce temperatura cu până la 2 grade vara. Imagine generată cu AI

Un alt obiectiv al proiectului este realizarea acestor materiale fără utilizarea așa-numitelor „pământuri rare”, materii prime considerate strategice și greu de obținut. Cercetătorii spun că încearcă să dezvolte compuși luminiscenți care să fie rezistenți în timp și compatibili cu materialele folosite în construcții, precum betonul.

Urmează testele în condiții reale

În prezent, tehnologia este pregătită pentru etapa de testare pe clădiri reale. Specialiștii vor monitoriza comportamentul fațadelor pe parcursul tuturor anotimpurilor, pentru a vedea cât de bine rezistă în condiții reale și dacă rezultatele obținute în laborator se confirmă.

În paralel, echipa lucrează și la dezvoltarea unor metode standard de testare, deoarece pentru acest tip de materiale nu există încă reguli internaționale.

„Unul dintre principalele obiective ale COLD SURFACE este validarea tehnologiei în soluții reale de construcție și obținerea de date care să faciliteze implementarea pe piață”, a declarat Antonio Jesús Martínez, responsabil de inovație în cadrul URDECON.

O soluție gândită pentru orașele tot mai fierbinți

În ultimii ani, valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în Europa, iar locuințele se încălzesc mai repede și rămân fierbinți până târziu în noapte. Tocmai de aceea, cercetătorii caută soluții care să reducă temperatura clădirilor fără un consum suplimentar de energie. Proiectul COLD SURFACE este finanțat de Ministerul Științei, Inovării și Universităților din Spania și din fonduri europene FEDER.

Dacă rezultatele vor fi confirmate și după testele în condiții reale, fațadele fotoluminiscente ar putea deveni una dintre tehnologiile folosite în viitor pentru construirea unor orașe mai răcoroase și cu un consum mai mic de energie în perioadele de caniculă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
GSP.RO
Simona Halep și omul de afaceri Dorin Mateiu, fotografiați în loja regală de la Wimbledon, lângă Prințesa Kate și Sharapova
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Momentul în care Oana Gheorghiu a decis să intre în politică: „Foarte multă lume mă întreba”
Politică 11 iul.
Momentul în care Oana Gheorghiu a decis să intre în politică: „Foarte multă lume mă întreba”
Parteneri
S-a inventat arma care ne apără 100% de drone? Verdictul unui fost șef al Armatei Române
Adevarul.ro
S-a inventat arma care ne apără 100% de drone? Verdictul unui fost șef al Armatei Române
Universitatea Craiova, ce lovitură pentru SuperCupă! Revine pe teren la meciul cu Universitatea Cluj
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, ce lovitură pentru SuperCupă! Revine pe teren la meciul cu Universitatea Cluj
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Selly a oprit festivalul „Beach, please” pentru un omagiu. Ce s-a întâmplat în fața celor 150.000 de participanți
Stiri Mondene 11:31
Selly a oprit festivalul „Beach, please” pentru un omagiu. Ce s-a întâmplat în fața celor 150.000 de participanți
Andra și Cătălin Măruță, în mijlocul petrecerii din Spania după calificarea naționalei în semifinalele Campionatului Mondial. Imaginile din vacanță au devenit virale
Stiri Mondene 08:40
Andra și Cătălin Măruță, în mijlocul petrecerii din Spania după calificarea naționalei în semifinalele Campionatului Mondial. Imaginile din vacanță au devenit virale
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
ObservatorNews.ro
Destinația surpriză a verii, ascunsă în munții României. Atrage inclusiv turiști străini
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Mediafax.ro
Șoc în lumea politică americană! ALIATUL lui Trump a murit „în urma unei boli scurte și subite”
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Schimbare majoră la Netflix. Filmele și serialele ar putea fi difuzate pe canale active
Redactia.ro
Schimbare majoră la Netflix. Filmele și serialele ar putea fi difuzate pe canale active
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului
KanalD.ro
O femeie din Buzău și-a pierdut viața după ce s-a sufocat cu o bucată de covrig. Tragedia a avut loc sub privirile soțului

Politic

Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Analiză
Politică 07:00
Reforma bugetară în mandatul Bolojan: 33.000 de posturi ocupate au dispărut ANALIZĂ
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Politică 11 iul.
Mesajul unui lider PNL către președintele Nicușor Dan, înainte de consultările de luni: „Nu ne cereți să salvăm PSD”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Aryna Sabalenka, destindere totală pe „insula milionarilor”. Tenismena nu s-a uitat deloc la bani
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, destindere totală pe „insula milionarilor”. Tenismena nu s-a uitat deloc la bani
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare