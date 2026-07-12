Cum funcționează fațadele „reci”

Proiectul se numește COLD SURFACE și este dezvoltat în Spania de compania URDECON, împreună cu Institutul Tehnologic al Plasticului (AIMPLAS) și Institutul de Științe ale Construcțiilor Eduardo Torroja (IETCC-CSIC), potrivit publicației El Español. Spre deosebire de vopselele reflectorizante folosite în prezent, noile materiale folosesc o tehnologie diferită.

Randare AI a proiectului COLD SURFACE, care dezvoltă fațade fotoluminiscente menite să reducă încălzirea clădirilor în timpul verii. Foto: URDECON / COLD SURFACE

Ele absorb o parte din radiația ultravioletă a soarelui și o transformă în lumină vizibilă. Astfel, mai puțină energie se transformă în căldură, iar suprafața clădirii rămâne mai rece.

„Aceste soluții sunt concepute pentru a valorifica o parte din radiația ultravioletă și a o transforma în lumină vizibilă, reducând astfel energia care se transformă în căldură și limitând încălzirea suprafețelor expuse la soare”, a explicat Arsenio Navarro, cercetător în domeniul construcțiilor și energiilor regenerabile la AIMPLAS.

De ce contează 2 grade în minus

La prima vedere, două grade pot părea o diferență mică. În realitate, fiecare grad în minus înseamnă mai puțină căldură acumulată în pereții clădirii și mai puțin efort pentru aparatele de aer condiționat. Potrivit echipei de cercetare, folosirea acestor fațade ar putea reduce consumul de energie pentru răcirea clădirilor cu aproximativ 5-10%.

În marile orașe, unde betonul și asfaltul păstrează căldura până târziu în noapte, astfel de soluții ar putea contribui și la diminuarea fenomenului cunoscut drept „insula de căldură urbană”, prin care temperaturile sunt mai ridicate decât în zonele din jur.

Fațadele care răcesc singure clădirile. Invenția testată în Spania poate reduce temperatura cu până la 2 grade vara. Imagine generată cu AI

Un alt obiectiv al proiectului este realizarea acestor materiale fără utilizarea așa-numitelor „pământuri rare”, materii prime considerate strategice și greu de obținut. Cercetătorii spun că încearcă să dezvolte compuși luminiscenți care să fie rezistenți în timp și compatibili cu materialele folosite în construcții, precum betonul.

Urmează testele în condiții reale

În prezent, tehnologia este pregătită pentru etapa de testare pe clădiri reale. Specialiștii vor monitoriza comportamentul fațadelor pe parcursul tuturor anotimpurilor, pentru a vedea cât de bine rezistă în condiții reale și dacă rezultatele obținute în laborator se confirmă.

În paralel, echipa lucrează și la dezvoltarea unor metode standard de testare, deoarece pentru acest tip de materiale nu există încă reguli internaționale.

„Unul dintre principalele obiective ale COLD SURFACE este validarea tehnologiei în soluții reale de construcție și obținerea de date care să faciliteze implementarea pe piață”, a declarat Antonio Jesús Martínez, responsabil de inovație în cadrul URDECON.

O soluție gândită pentru orașele tot mai fierbinți

În ultimii ani, valurile de căldură au devenit tot mai frecvente în Europa, iar locuințele se încălzesc mai repede și rămân fierbinți până târziu în noapte. Tocmai de aceea, cercetătorii caută soluții care să reducă temperatura clădirilor fără un consum suplimentar de energie. Proiectul COLD SURFACE este finanțat de Ministerul Științei, Inovării și Universităților din Spania și din fonduri europene FEDER.

Dacă rezultatele vor fi confirmate și după testele în condiții reale, fațadele fotoluminiscente ar putea deveni una dintre tehnologiile folosite în viitor pentru construirea unor orașe mai răcoroase și cu un consum mai mic de energie în perioadele de caniculă.