Incidentul s-a petrecut pe 12 august, în jurul orei 6:30, iar imaginile au fost publicate ulterior de cronica-gaestiului.ro.

După apariţia filmării, poliţiştii s-au autosesizat şi au demarat verificări, reuşind să o identifice pe femeia de 53 de ani.

Aceasta a fost sancţionată contravenţional cu 3.000 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au precizat marţi că abandonul animalelor este interzis prin lege, fiind considerat faptă penală.

Articolul 6 al actului normativ stabileşte că „este interzisă uciderea animalelor, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, precum şi maltratarea şi supunerea acestora la cruzimi”, iar articolul 25 prevede pedepse de la 3 luni la un an de închisoare sau amendă pentru abandon şi maltratare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE