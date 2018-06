Alice Vasquez din Newport Beach, California, are 39 de ani și ar putea da clasă multor tinere prin felul în care arată. De obicei, femeia este abordată de bărbați aflați în prima tinerețe, dar aceștia sunt uimiți să afle că ea nu este doar mamă a doi copii, ci și bunică, potrivit thesun.co.uk.

Ea are o fiică, pe Kalya, 23 de ani, care are două fete de 7, respectiv 2 ani și jumătate, și un fiu, pe Michael, 20 de ani, care are și el o fetiță de 17 luni.

Alice este profesoară de yoga și a devenit bunică la 32 de ani, atunci când Kalya, care pe atunci 16 ani, a născut primul copil.

“Am fost șocată când mi-a spus că este însărcinată. M-am considerat mult, mult prea tânără să devin bunică. Dar acum am îmbrățișat acest lucru”, povestește Alice care a devenit mamă tot la 16 ani.

Femeia este acum într-o relație cu un om de afaceri de 40 de ani, dar nu duce lipsă de complimente din partea altor bărbați.

“Fiica crede că apelativul de cea mai sexy bunică este dezagreabil, dar îi place să meargă la sală cu mine. Și ca prietenii ei să o pună mereu să mă întrebe despre părul meu, despre botox și alte lucruri”, spune Alice răzând.

Cea mai sexy bunicuță a cheltuit totuși niște bani pe operații estetice. Mai exact, a plătit 60.000 de dolari pentru a-și pune silicoane, pentru câteva operații și la față, aranjându-și nasul și scoțându-și grăsimea de sub ochi. De asemenea, Alice și-a umplut pomeții și și-a pus botox în buze de mai multe ori.

Alice Vasquez îi face concurență lui Zaklina, o sârboiacă stabilită în Italia care la 47 de ani este, pe lângă model, bunică pentru două fetițe adorabile.

