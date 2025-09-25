A fost numită „Femeia în roz” până la confirmarea identității

Femeia avea ochi albaștri, păr șaten ondulat, vopsit cu nuanțe de cupru, și purta un ansamblu vestimentar roz: pantaloni fucsia, o bluză roz cu imprimeu floral și sandale negre cu roz.

A fost numită „Femeia în roz” până la confirmarea identității sale de către autorități, joi. Conform Ministerului de Interne, femeia avea 31 de ani la momentul decesului, iar cauza morții rămâne suspectă.

Identificarea prin operațiunea Identify Me

Cazul face parte din operațiunea internațională Identify Me, coordonată de Interpol, care vizează soluționarea a 46 de cazuri de femei decedate neidentificate. Biroul Central Național al Interpol din Madrid a condus investigația din Spania, colaborând intens cu alte țări. Agenții din Ankara (Turcia) și autoritățile din Rusia au fost implicați în schimbul de informații.

Potrivit El Pais, material identificativ, inclusiv amprente digitale din Turcia, a fost trimis către biroul Interpol din Madrid. Aceste amprente au fost comparate cu cele ale „Femeii în roz”.

Secția de Antropologie Criminalistică din cadrul Comisariatului General de Poliție Științifică a confirmat identitatea femeii și vârsta sa la momentul decesului. Ulterior, autoritățile ruse au verificat profilul genetic al victimei, comparându-l cu cel al unei surori decedate.

Recomandări Radu Mazăre, „în cărți” pentru revizuirea condamnării la 9 ani de închisoare pentru retrocedarea plajelor. Cererea, făcută de „evaluatorul imobiliar agreat”

Cooperare internațională

Secretarul general al Interpol, Valdecy Urquiza, a felicitat autoritățile din Spania, Turcia și Rusia pentru colaborarea lor.

„Această identificare nu doar că aduce dreptate și închidere pentru familiile și prietenii persoanelor decedate, dar întărește și cooperarea internațională și încrederea în investigațiile criminalistice”, a declarat Urquiza.

Investigațiile privind circumstanțele morții continuă.

Al doilea caz identificat

Elisa Rebolo, purtătoarea de cuvânt a Poliției Naționale, a confirmat rezultatele investigației și a menționat că este al doilea caz identificat de agenții din Spania. Primul caz a fost soluționat în martie, când a fost identificat corpul unei femei din Paraguay, găsit în Sant Julià de Ramis, Girona, în august 2018. Anterior, aceasta era cunoscută drept „Femeia din magazie”.

Identitatea sa a fost confirmată după șapte ani prin compararea amprentelor digitale din bazele de date ale poliției din Paraguay. În acest caz, corpul fusese găsit spânzurat într-un coteț de găini, aparținând unei case de la țară. Locuința era ocupată de trei persoane, care au declarat că nu o cunoșteau pe femeie.

Nu s-au găsit vehicule în apropiere, iar victima nu avea acte de identitate asupra sa. Era îmbrăcată într-o cămașă cu dungi albastre și albe, pantaloni de blugi și pantofi sport negri.

Totodată, cadavrul unei femei care purta doar un costum de baie din două piese este în continuare neidentificat, la 6 ani de la momentul în care a fost găsit în Spania.



