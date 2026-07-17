A făcut un pas înapoi și a căzut direct în cadă

Totul s-a întâmplat în seara de 1 iunie. Joan se pregătea de culcare și se afla în baie când a făcut un pas înapoi și s-a dezechilibrat. A căzut în cadă și a tras după ea perdeaua și bara dușului. S-a lovit la spate, iar durerea a fost atât de mare, încât nu a mai reușit să se ridice. Marginea căzii era prea înaltă, corpul nu o mai asculta, iar telefonul rămăsese într-o altă cameră.

Joan locuia singură într-o casă de munte din comunitatea Clyde. Rămăsese văduvă în 2023, iar singura ființă care se afla cu ea în casă era pisica sa, Phoebe. Femeia a început să strige după ajutor, iar pisica mieuna lângă ușa băii. Nimeni nu le-a auzit însă.

A înțeles că fără apă nu va supraviețui

Orele au trecut, apoi a venit noaptea, iar după ea o nouă zi. Joan și-a dat seama că nu poate ieși singură din cadă și că, dacă voia să rămână în viață, trebuia să găsească o metodă de a bea apă. Robinetul era la celălalt capăt al căzii și nu putea ajunge la el cu mâna. A încercat atunci cu piciorul.

Cu greu, a reușit să rotească robinetul cu degetele de la picior. Nu își putea apropia gura de jet, așa că își stropea apa spre față și încerca să înghită cât putea. Aceasta a fost metoda prin care a rezistat nouă zile.

Își pierdea și își recăpăta conștiența

Pe măsură ce timpul trecea, femeia devenea tot mai slăbită. Își pierdea și își recăpăta conștiența și nu mai putea să țină socoteala zilelor. Își dădea seama că a mai trecut o noapte doar atunci când încăperea devenea din nou luminoasă.

„Se făcea întuneric și apoi lumină, întuneric și apoi lumină”, a povestit ea.

Durerea de spate era puternică, iar poziția în care rămăsese blocată îi provoca răni. Joan s-a rugat în tot acest timp și a încercat să nu se gândească la cel mai rău scenariu.

„Doamne, ajută-mă, ajută-mă, scapă-mă de durere”, își amintește că spunea.

La un moment dat, s-a întrebat cum ajunsese într-o asemenea situație și dacă va mai fi găsită în viață.

Fratele ei a înțeles că ceva nu este în regulă

Salvarea a venit de la fratele ei, Bill Lesko, care locuiește în statul Georgia, la aproximativ cinci ore distanță. Cei doi vorbeau cel puțin o dată pe săptămână. Când Joan nu i-a mai răspuns la telefon, bărbatul a început să se îngrijoreze. Mai întâi i-a sunat pe vecinii surorii sale și i-a rugat să verifice dacă este acasă. Aceștia au văzut că mașina femeii era în curte, dar nu au observat nicio mișcare în locuință.

Bill a sunat apoi la Biroul Șerifului din Haywood și a cerut să meargă cineva la adresă. Pe 10 iunie, adjuncții șerifului au intrat în casă și au găsit-o pe Joan semiconștientă, încă blocată în cadă. Femeia nu își amintește momentul în care salvatorii au scos-o din baie și au transportat-o la spital.

A ajuns la spital grav deshidratată

Medicii au constatat că Joan era grav deshidratată și avea răni provocate de presiunea exercitată asupra corpului după atât de mult timp petrecut în aceeași poziție. I-au administrat lichide prin perfuzii și, la început, a primit hrană lichidă. După ce starea ei s-a stabilizat, femeia a fost transferată într-un centru de recuperare, unde a început să își recapete treptat puterea.

„Sunt la căldură, sunt uscată. Am făcut duș în această dimineață, mi-au spălat părul. Am mâncare și apă. Sunt mulțumită”, a spus Joan.

Și pisica Phoebe a supraviețuit celor nouă zile în care stăpâna sa a fost blocată în baie.

Nu mai vrea să locuiască singură

Experiența a făcut-o pe Joan să își schimbe planurile. Femeia intenționează acum să se mute în Georgia, aproape de fratele ei și de restul familiei, pentru a nu mai locui singură. Spune că incidentul a schimbat și felul în care privește relațiile dintre vecini. În apropierea casei sale mai locuiesc singure alte două persoane, iar acum au decis să se verifice mai des una pe cealaltă.

„Trebuie să avem grijă unii de alții”, a spus Joan.

La câteva săptămâni după ce a fost salvată, femeia încă își recăpăta energia și încrederea, dar era hotărâtă să își continue recuperarea.

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