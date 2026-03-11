Cei doi, soț și soție, abordau victimele în zona de reședință și le spuneau că trebuie să le recalculeze pensia.

În timp ce unul dintre escroci discuta cu victima în bucătărie, celălalt fura bani și bunuri din locuință.

O femeie din București a rămas fără 14.000 de lei, în urma unei vizite a cuplului, potrivit sursei citate.

După ce au păcălit mai mulți bătrâni din Capitală dându-se drept angajați ai Casei de Pensii, cei doi au fost prinși de polițiști.

După ce au fost prinși, cei doi suspecți au fost duși la Secția 8 de Poliție pentru audieri.

