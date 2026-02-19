Sophie Downing a primit de Crăciun un card cadou despre care credea că valorează 11,5 euro, valabil în lanțul britanic 200 Degrees Coffee. Însă, atunci când a încercat să plătească un matcha latte săptămâna trecută, a descoperit că soldul disponibil era ușor mai mare: peste 72 de cvadrilioane de euro. Adică 72 urmat de 15 zerouri. Sau peste un milion de miliarde.

Chiar dacă suma nu reprezintă bani lichizi, teoretic o face pe tânăra de 29 de ani de aproximativ 100.000 de ori mai bogată decât următorul clasat în topul miliardarilor, centimiliardarul Elon Musk.

Mai mult, suma afișată este de 670 de ori mai mare decât valoarea întregii economii mondiale.

„Mi s-a părut extrem de amuzant. N-am mai văzut niciodată așa ceva”, a spus Sophie Downing. Ea a folosit pentru prima dată voucherul la cafeneaua 200 Degrees din Flying Horse Walk, în pauza de prânz, joi, 12 februarie.

„Casierul era complet nedumerit. Expresia lui era de genul: «Poftim?»”, își amintește ea. „Pe ecran a apărut numărul acela uriaș. Mi-a spus că nu a mai întâlnit așa ceva, dar că pot păstra cardul”, povestește femeia.

Antreprenoarea din Anglia, care conduce Secret Sugar Club, un salon specializat în epilare, a realizat dimensiunea erorii abia când a primit bonul fiscal. „M-am gândit: «Nu se poate, e chiar nebunie curată»”, spune ea.

Când a folosit cardul din nou, marți, 17 februarie, soldul era în continuare la nivelul zecilor de cvadrilioane.

Până în prezent, compania 200 Degrees nu a comentat public situația și nici nu a contactat-o pe Sophie Downing. Tânăra spune însă că nu intenționează să profite de eroare.

„Probabil au scanat greșit ceva. Se pare că au scanat codul de bare care s-a transformat în sold. Aș putea să intru și să golesc toate rafturile, dar nu vreau să exagerez. Ar fi fost mai bine dacă era un alt tip de card cadou”, a explicat ea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE