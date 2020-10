O femeie fără adăpost a născut două fetițe pe un câmp din apropierea orașului Constanța. Povestea care-ți arată cât de greu e să ajuți un om al străzii în România

Se numește Nicoleta, are 28 de ani. E blondă și are ochii albaștri. Trăiește de ani buni pe străzi. Are probleme psihice. Hrana și-o obține în schimbul singurului bun pe care îl posedă: propriul corp.

Duminică a născut singură, în plin câmp, două fetițe. Ea este mama altor patru copii, aflați în grija autorităților.

Oamenii s-au obișnuit s-o vadă pe marginea unui drum prăfuit, la câțiva kilometri de Constanța. Casa o are tot acolo, în câmp. Niște barăci improvizate.

Nicoleta își depășise termenul la care ar fi trebuit să nască cu aproape două săptămâni.

Un om a încercat s-o ajute. Unul singur

Un om a încercat să-i vină în ajutor. A contactat toate instituțiile care ar fi putut s-o ajute. Fiindcă autoritățile nu-l luau în seamă, disperat, a alertat presa.

Daniel Lalău este din Constanța și are 49 de ani. Se împlinesc aproape doi ani de când, în drumul lui spre muncă, o întâlnește pe Nicoleta aproape în fiecare zi. I-a adus ceva de mâncare, i-a mai dat și bani și a încercat s-o convingă să nu mai practice prostituția.

Daniel a ajutat-o cu bani și cu mâncare pe tânără

”Nu am atins-o niciodată. Eu doar vreau s-o ajut, pentru că e tânără și e păcat de ea, dai de tot felul de nebuni acolo, pe stradă, în câmpul acela. Apoi, am văzut că e gravidă. Cu greu am convins-o să meargă la spital săptămânile trecute, când sarcina era deja avansată. I-am făcut eu programare, am luat-o cu mașina și am dus-o de mână la ginecolog”, povestește bărbatul.

A aflat că este însărcinată cu gemeni și că ar fi trebuit să nască deja. Deci ar fi fost nevoie de internarea ei în spital, atât mama, cât și copiii fiind în pericol. Însă Nicoleta nu a vrut sub nicio formă să rămână în spital ori să meargă într-un centru al DGASPC-ului.

”O tragedie pe care o întâlnim des”

”Am sunat la 112 de mai multe ori săptămâna trecută. A venit ambulanța, au venit polițiștii și nu au putut s-o convingă să meargă la spital. Le-am zis că femeia are probleme psihice, însă pentru că nu sunt acte care să dovedească acest lucru, nu o pot interna cu forța. Ba m-au luat și pe mine la rost, că de ce mă implic atât în cazul ei, nu cumva sunt tatăl acelor copii? Am rămas fără cuvinte”, mai spune Daniel Lalău.

Unul dintre reprezentanții unei asociații care se ocupă de problemele persoanelor fără adăpost a declarat, pentru Libertatea, că procedura este una greoaie într-un caz ca cel al femeii din Constanța.

”Chestia asta e o tragedie pe care o întâlnim des. Nu poți interna pe cineva cu forța, pentru că îi încalci drepturile. Iar ca să demonstrezi că are probleme psihice, trebuie să mergi în instanță să o decazi din drepturi. De obicei, asta face un membru al familiei, iar lucrul acesta durează destul de mult”, a spus acesta, dorind să-și păstreze anonimatul.

Același lucru îl spun și polițiștii. IPJ Constanța confirmă povestea lui Daniel Lalău.

”Polițiștii de la Secția 2 din Constanța au intervenit în acest caz, în baza unui apel primit la 112, în care se preciza că o femeie se află în pericol. Au căutat-o, au găsit-o, au vorbit cu ea. A refuzat orice fel de asistență medicală. I s-a găsit un loc într-un centru al DGASPC-ului. Nu a vrut să meargă nici acolo. Nu o putem forța”, a declarat Mihaela Andreea Iliescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

O mamă cu frică de autorități

Vineri, în urma unui alt apel la 112, Nicoleta a fost internată în Spitalul Județean de Urgență Constanța, după ce a devenit violentă în fața polițiștilor.

La spital au venit și reprezentanții DGASPC, care au încercat să o convingă ca, după naștere, să se mute într-un centru pentru mamele și copiii defavorizați. Câteva ore mai târziu, a fugit din spital.

Pierduse deja alți patru copii, care au ajuns în grija statului.

A născut duminică dimineață, lângă niște tufe, în apropierea locului în care trăiește. Cel care a găsit-o a fost tot Daniel Lalău, care a alertat încă o dată autoritățile.

În prezent, Nicoleta este internată la maternitatea din Constanța. Însă tot nu vrea ajutorul autorităților, susținând că își poate crește copiii singură.

Reprezentanții DGASPC Constanța nu au răspuns solicitărilor Libertatea. Au răspuns însă cei de la București.

”O colegă este acum la spital, cu ea. A vorbit cu asistentele medicale. Are două fetițe, de 2.600 g și 2.700 g, sănătoase. Și ea se simte bine. Din păcate, nu vrea să beneficieze de serviciile noastre, nici împreună cu copiii și nici doar pentru copii. Refuză categoric, spunând că poate să aibă grijă de copii”, a declarat, pentru Libertatea, Mădălina Turza, președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Mădălina Turza mai spune că femeia are încă patru copii în sistemul de protecție al DGASPC.



