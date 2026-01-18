La un moment dat, în filmare se observă cum femeia cade în zăpadă, iar partenerul său, care nu era echipat corespunzător pentru ieșirea pe pârtie, încearcă să o ajute.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, Jandarmeria Română avertizează:

„Pârtia de schi nu este podium de modă. Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol. Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre”.

Postarea a stârnit un val de reacții din partea internauților:

„Cât de idiot să fii să te plimbi pe o pârtie de SCHI? AMENDĂ MAXIMĂ MERITĂ ĂȘTIA și poate așa o să învețe ce pot și ce nu pot sĂ facă. Exact la fel și cei care vara nu respectă indicațiile salvamarilor!”

„Până la a da amenzi, să pună semne corespunzătoare de avertizare, da, e 2026 și unii sunt încă proști, aia e!”

„Ce dracu caută aia pe pârtie fără schiuri? Aia e pârtie, adică se schiază, nu se fac drumeții în pantofi cu toc pe acolo!Trebuiau și amendați!”

„Trebuiau amendați pt prostia lor. S-ar fi putut produce accidente din cauza acestor tâmpiți” sunt doar câteva dintre comentarii.

În luna septembrie 2025, jandarmii montani din Brașov au desfășurat o operațiune de salvare pentru doi turiști blocați în zona Valea Gaura – Vârful Omu, conform News.ro. Turiștii, nepregătiți pentru condițiile montane, au fost surprinși de ceața densă.



