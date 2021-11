„De-a lungul vieţii am fost o persoană bolnăvicioasă, am avut meningită pe vremea când antibioticele erau rare, am avut hepatită, am suferit cu rinichii şi de peste 20 ani am o bronşită cronică obstructivă. Dar ceea ce m-a ţinut în viaţă a fost încrederea în medici şi medicamente”, a declarat femeia.

M-am vaccinat pentru că vreau să mă păzesc singură de boala. Nu prea ştiu ce fac alţii, nu pot controla ce vor sau nu, ce fac sau nu. Aşa că fiecare îşi are grija lui. Maria Pantazi, în vârstă de 100 de ani:

„Pentru dânsa, vaccinul ţine de normalitate. Aşa că astăzi, în urma solicitării pe care a făcut-o, doamna Maria Pantazi a primit doza booster a vaccinului anti-COVID”, a declarat prefectul județului Neamț, George Lazăr, făcând apel la cetățeni să se vaccineze împotriva coronavirusului.

Rata de vaccinare în județul Neamț este de 36,67% din populaţia eligibilă.

La nivel național, de la începutul campaniei de vaccinare, în România au fost imunizate 7.651.441 de persoane, iar 7.251.451 au primit schema completă. Alte 1.394.647 de persoane au fost vaccinate cu doza a treia.

