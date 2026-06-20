Un incendiu de proporții a izbucnit într-un hotel din Republica Dominicană

O vacanță de vis s-a transformat în coșmar pentru mii de turiști aflați în Republica Dominicană. O femeie a murit și alte 1.700 de persoane au fost evacuate de urgență în urma unui incendiu de proporții care a izbucnit la un hotel din celebra stațiune Bayahibe, au anunțat autoritățile locale, conform agenției Reuters.

Imaginile publicate de presa locală și de martori pe rețelele sociale arată nori denși de fum negru ridicându-se deasupra coastei mării Caraibelor, în timp ce flăcările violente au înghițit rapid acoperișurile din paie și lemn ale complexului turistic.

Acoperișurile din frunze de palmier și vântul puternic au propagat flăcările

La momentul izbucnirii incendiului, în complexul hotelier erau cazate aproximativ 1.700 de persoane. Resortul era format din mai multe clădiri specifice zonelor tropicale, având acoperișuri tradiționale realizate integral din frunze de palmieri. Această particularitate arhitecturală a devenit, din păcate, un factor de risc major.

„Observațiile preliminare indică faptul că incendiul s-a răspândit cu o viteză uimitoare din cauza naturii extrem de inflamabile a unor părți ale acoperișului, confecționate din palmier, precum și a condițiilor de vânt puternic de pe coastă”, a declarat Centrul de Operațiuni de Urgență (COE) din Republica Dominicană.

Momentan, cauzele exacte care au dus la izbucnirea scânteii inițiale în interiorul resortului rămân necunoscute, o anchetă fiind în plină desfășurare.

Cine este femeia care a murit în incendiu și care este bilanțul victimelor

Din păcate, evenimentul s-a soldat cu pierderi de vieți omenești. Francesca Valentino, o cetățeancă italiană în vârstă de 46 de ani, a murit în incendiu, potrivit unui comunicat oficial emis de serviciul de urgență DAEH.

Pe lângă decesul înregistrat, alte trei persoane au suferit răni mai grave și au fost transportate de urgență la unitățile medicale din zonă. De asemenea, șase persoane au primit îngrijiri medicale direct la fața locului pentru intoxicații ușoare cu fum sau atacuri de panică. Printre cei afectați se numără turiști, vizitatori, dar și membri ai echipelor de salvare care au intervenit pentru a stinge vâlvătaia.

Turiștii evacuați au fost relocați rapid în hoteluri din apropiere. Din fericire, complexul hotelier învecinat, Viva Wyndham Dominicus Palace, nu a fost afectat de flăcări. „Activitățile turistice din Bayahibe și zona înconjurătoare continuă să se desfășoare în condiții de siguranță și normalitate”, au ținut să precizeze reprezentanții COE, într-o încercare de a liniști operatorii de turism.

Incendiul din Republica Dominicană reamintește de tragedia petrecută la începutul anului. Reamintim că atunci, cel puțin 21 de persoane au murit în urma unui incendiu dintr-un hotel din New Delhi.

Peste 5 milioane de turiști au vizitat Republica Dominicană de la începutul anului 2026

Republica Dominicană, o țară insulară care împarte insula Hispaniola cu statul Haiti, este recunoscută la nivel mondial drept una dintre cele mai accesibile și spectaculoase destinații din Caraibe.

Renumită pentru plajele sale întinse cu nisip alb, apele turcoaz și recifele de corali, țara a înregistrat un adevărat boom turistic, primind nu mai puțin de 5,6 milioane de vizitatori doar în primele cinci luni ale anului 2026.

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Care sunt cele mai populare destinații din Republica Dominicană

Iată care sunt cele mai populare destinații din țară, preferate anual de milioane de turiști străini:

  • Punta Cana: Situată în extremitatea estică a țării, este cea mai faimoasă regiune turistică, cunoscută pentru o fâșie de 32 de kilometri de plaje (precum Playa Bávaro), resorturi uriașe de tip all-inclusive și terenuri de golf premium.
  • Bayahibe: Localitatea unde a avut loc tragedia este, la origine, un sat pescăresc transformat într-o destinație de relaxare mult mai liniștită decât Punta Cana. Este punctul principal de plecare către excursiile din spectaculoasa Insulă Saona și este faimoasă pentru apusurile de soare din Caraibe și punctele de scufundări.
  • Puerto Plata și Cabarete: Situate pe coasta de nord (la Oceanul Atlantic), aceste zone sunt ideale pentru ecoturism, sporturi nautice (kitesurfing, windsurfing) și istorie, găzduind fortărețe din epoca colonială spaniolă.
  • Peninsula Samaná: O regiune sălbatică și exotică, renumită pentru plajele izolate (cum ar fi Playa Rincón), cascadele din junglă (Cascada El Limón) și pentru spectacolul balenelor cu cocoașă, care vin aici anual pentru împerechere.
  • Santo Domingo: Capitala țării este cel mai vechi oraș locuit continuu din America, fondat de europeni. Zona sa Colonială (rețea de străzi din secolul al XVI-lea, inclusă în patrimoniul UNESCO) păstrează prima catedrală și primul castel construite în Lumea Nouă.
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